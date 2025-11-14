El temporal suspende el mercado medieval… y más actividades culturales en Cáceres

La llegada del temporal asociado a la borrasca Claudia, que dejará lluvias persistentes y fuertes rachas de viento durante todo el fin de semana, ha obligado al Ayuntamiento de Cáceres a anunciar esta semana la cancelación del Mercado Medieval de las Tres Culturas, uno de los eventos más emblemáticos y multitudinarios del otoño cacereño.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha señalado este vierenes que la decisión tomada el miércoles "fue la más acertada" y ha descartado aplazar la cita puesto que "el contrato de adjudicación especifica unas fechas concretas". Además, ha señalado que "fue la propia empresa" promotora, Solo Artesanos, "la que también solicitó esta cancelación", por lo que así se acordó entre las partes.

Se trata de una decisión excepcional: es solo la segunda vez en la historia que el certamen no puede celebrarse, después de la suspensión en 2020 motivada por la pandemia.

Una medida por seguridad

El consistorio ha explicado que las previsiones del tiempo impedían garantizar la integridad de artesanos, visitantes y personal de montaje. "Debe primar la seguridad de cacereños, visitantes, de comerciantes y artesanos a cualquier otro tipo de interés", ha indicado Orgaz. La alerta meteorológica, sumado a la instalación de carpas y estructuras, han motivado la decisión final.

El Mercado Medieval de Cáceres, que transforma durante varias jornadas todo el entorno monumental en un zoco de época, iba a reunir este año a decenas de artesanos, compañías de teatro, músicos, pasacalles del 13 al 16 de noviembre. Su cancelación supone un duro revés tanto para los participantes como para el sector hostelero y turístico, que cada año se beneficia del impulso económico de estas fechas.

Ajustes por el temporal

La borrasca Claudia también ha afectado al resto de la programación prevista en la capital cacereña. Otras actividades culturales que iban a celebrarse los próximos días también han tenido que modificarse por la lluvia y el cierre de espacios municipales.

La ruta guiada por el entorno histórico de la Ribera del Marco, prevista inicialmente para este 15 de noviembre, queda aplazada al próximo sábado 22 de noviembre. La organización ha señalado que el recorrido, eminentemente al aire libre, no podía desarrollarse con normalidad debido a los riesgos que conllevaba.

Una de las actuaciones del evento 'Drag Story Hour' en 2024. / Jorge Valiente

Por otro lado, el evento 'Drag Story Hour', programado para este viernes, también ha quedado suspendido. Las inclemencias del tiempo y el cierre de las casas culturales han impedido mantener la actividad, que combina narración, artes escénicas e inclusión. No obstante, desde la organización han informado que confían en "poder reprogramarlo muy pronto".