Cáceres retoma la obra en Puente de San Francisco tras cuatro semanas y aflora el puente del siglo XVI

Por fin, y después de varias semanas sin avances, la ciudad de Cáceres ha retomado las obras para la renovación de la red de saneamiento. Hallazgos arqueológicos provocaron que se ralentizasen los trabajos en la zona del Puente de San Francisco y, tras las quejas de vecinos y empresarios, en la jornada de este viernes los operarios volvieron a trabajar al mismo tiempo que los arqueólogos comenzaban la retirada del antiguo viaducto del siglo XVI.

Tal y como informó esta semana la directora general de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio de la Junta de Extremadura, Adela Rueda, el hallazgo no es determinante para la explicación histórica de la ciudad porque no se trata de restos relevante, sino de una parte de una aleta de un puente posterior.

Dos equipos

El regreso al trabajo ha estado dividido en dos equipos. Por un lado, la empresa de arqueólogos que ha contratado Canal de Isabel II para extraer restos del puente. Y por otro, los operarios de las obras del colector. Apenas han regresado dos personas, pues están avanzando de forma ralentizada con trabajos a mano (no pueden utilizar máquinas hasta que concluya la extracción de restos).

Así van las obras en el Puente de San Francisco. / Carlos Gil

Trabajos

Representantes de la empresa que está acometiendo los trabajos se han desplazado a la ciudad para conocer el estado de las obras. Además, están estudiando la posibilidad de que la otra aleta del puente esté ubicada en otra zona de influencia de las obras, y no se descarta que haya que volver a paralizar las obras por la posible aparición de más restos. Aseguran que estos hallazgos no estaban previstos en el informe previo que les facilitaron, por lo que les ha pillado por sorpresa, e inciden en las pérdidas económicas que les está suponiendo el retraso en los trabajos.

Las obras

Cabe recordar que la actuación consiste en la renovación del colector de aguas residuales y pluviales de la zona del puente de San Francisco, para colocar uno de 1,80 metros de diámetro que incremente la capacidad hidráulica del sistema de saneamiento.

Durante la ejecución de los trabajos apareció un cable de fibra óptica no previsto en los planos que provocó una nueva configuración del trazado, y después se detectaron restos arqueológicos que han tenido que ser catalogados por los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

Una vez concluya esta primera fase, la obra seguirá hacia la calle Camino Llano.

Reacción de empresarios

Los retrasos están afectando gravemente a los empresarios de la zona. Un ejemplo es el de Rubén Campos Molano, de Pinturas Kampos. Subraya que "muchos clientes vienen a comprar y, al no encontrar aparcamiento, se dan por vencidos y se van sin comprar".