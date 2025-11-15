Los casos de pederastia que sacudieron al clero en la región: así lo vivió Cáceres

En abril de 1991 en el municipio de Valdecaballeros hubo indignación y consternación por la agresión que sufrió el párroco de la localidad Dionisio Antón Díez. Un jóven de 20 años, José Miguel Valmorisco, fue detenido como presunto autor. Posteriormente se desvela que el cura abusaba del chaval. Otro suceso nos lleva a Plasencia, cuando la niña Sonia González Herrera, desaparecida el 2 de abril, aparece muerta. Su primo Francisco Martín, de 14 años, es detenido tras asegurar que la niña se cayó de la encina donde jugaban y luego la enterró.

Diversos casos en la región

Pero el caso de este joven no fue el único en la región. En 2013 sucedieron los hechos, pero la sentencia no fue confirmada hasta 2017, y condenaba al excura de Mengabril a 17 años y 7 meses de cárcel por abusar sexualmente de dos menores de 13 años. Uno de ellos era el hijo de una familia rumana a la que el párroco había alojado en su casa ante la falta de recursos económicos y con el que llegó a mantener relaciones sexuales. La otra víctima era un monaguillo habitual de la parroquia, diagnosticado de un trastorno de aprendizaje y un trastorno por déficit de atención, al que obligó al menos en una ocasión a practicarle una felación. Este es el caso más mediático que ha trascendido en Extremadura sobre los abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica, pero no es el único.

Obispado de Plasencia

El Obispado de Plasencia es el que concentra más casos de más abusos en Extremadura, cuatro, todos con víctimas menores de edad. En dos de esos casos los hechos no están probados, mientras un tercero en el que podría haber hasta tres víctimas se encuentra todavía en investigación y un cuarto caso de abusos por tocamientos a varios menores de edad por parte de un sacerdote, ya fallecido, fue archivado "por prescripción".

Diócesis de Coria - Cáceres

Por otro lado, 'El País' publicó un informe sobre la Diócesis de Coria - Cáceres, en el que se revela la existencia de otros dos casos, ambos con hechos probados. Uno de ellos salió a la luz durante una operación policial de ámbito internacional, en la que hubo 14 detenidos. Esto ocurrió en 2001 y los hechos tuvieron una gran repercusión social y mediática. De nuevo, el protagonista fue un sacerdote diocesano y la víctima, un menor de edad, con el que aunque no llegó a mantener un contacto personal, sí habría intercambio de páginas webs con contenidos pornográficos infantiles.