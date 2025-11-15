Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

La emotiva despedida a Mercedes Rodrigo en Cáceres: 42 años de amor y vocación en el aula

El Colegio San Antonio de Padua rinde un caluroso homenaje a una de sus maestras más queridas, que se jubila entre seis minutos de aplausos

VIDEO | La cálida despedida a Mercedes, la maestra que deja huella en el San Antonio de Cáceres

Cedido

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Más de seis intensos y emotivos minutos han durado los aplausos con los que la comunidad educativa del Colegio San Antonio de Padua de Cáceres ha despedido a una de sus profesoras más queridas. Una maestra que deja huella tras 42 años dando clase en esta institución franciscana.

Entre vítores y palmas, profesores y alumnos han dicho adiós a Mercedes Rodrigo Rodríguez, que se jubila tras toda una vida dedicada a la enseñanza. Un emocionante homenaje en el propio colegio, "su segunda casa", como el centro educativo ha destacado en sus redes sociales. "Durante 42 años ha dejado una amorosa huella en el corazón de cientos de niños cacereños".

Mercedes Rodrigo con un ramo de flores en el San Antonio.

Al grito de "Mercedes Rodrigo, el cole está contigo", la comunidad franciscana ha honrado a su querida profesora por su dedicación y entrega. Los estudiantes y el personal del colegio la han arropado en su último día de servicio, reconociendo su labor docente. Desde alumnos de Educación Infantil hasta estudiantes adolescentes, nadie en el centro ha querido perderse este homenaje de agradecimiento.

El verdadero legado

La ovación incesante y el cariño desbordado de toda la comunidad demuestran que, más allá de los libros de texto y las pizarras, el verdadero legado de Mercedes Rodrigo es la "amorosa huella" que ha sembrado en varias generaciones de alumnos cacereños. Su jubilación marca el fin de una era en el San Antonio, pero su espíritu y vocación perdurarán en los pasillos y aulas que fueron su hogar durante más de cuatro décadas.

TEMAS

La emotiva despedida a Mercedes Rodrigo en Cáceres: 42 años de amor y vocación en el aula

