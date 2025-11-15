Agenda cultural
Este domingo en Cáceres: Salomé Pavón, computación cuántica y cirugía laparoscópica
El evento flamenco se complementa con una charla sobre computación cuántica y un curso de cirugía, ofreciendo propuestas para todos los intereses
Cultura, ciencia y formación profesional se dan cita en la ciudad.
Salomé Pavón actuará este domingo en el Gran Teatro
Este domingo, a las 21.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la actuación de Salomé Pavón Ortega, reconocida cantaora y bailaora gitana madrileña, más conocida artísticamente como Salomé Pavón. Nacida en Madrid en 1965, pertenece a una de las sagas más ilustres del flamenco. Es hija del pianista y compositor Arturo Pavón y de la tonadillera Luisa Ortega, lo que la convierte en sobrina nieta de los míticos Tomás Pavón y Pastora Pavón 'La Niña de los Peines', y nieta del legendario Manolo Caracol. Su linaje incluye, además, nombres históricos del cante gitano como 'El Planeta', 'Curro Dulce' o 'El Gordo Viejo'.
El espectáculo promete ser una cita ineludible para los amantes del flamenco más puro. La apertura de puertas tendrá lugar 30 minutos antes del inicio, y se ruega máxima puntualidad, ya que no se permitirá la entrada una vez comenzada la representación ni se realizará devolución del importe de las entradas.
Charla sobre el futuro de la computación cuántica
Hoy, desde las 12.00 hasta las 14.00 horas, se celebrará una interesante conferencia dentro del marco de la IX Semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura. El encuentro contará con la participación del profesor José Manuel García Alonso, quien abordará el tema 'El futuro de los ordenadores y la computación cuántica'.
La actividad, abierta al público y de carácter gratuito, no requiere inscripción previa, por lo que cualquier persona interesada en la ciencia y la innovación tecnológica podrá asistir libremente. Durante la charla, el profesor García Alonso explicará cómo la computación cuántica está llamada a transformar el modo en que procesamos la información. A diferencia de los ordenadores tradicionales, que utilizan bits para realizar cálculos, los ordenadores cuánticos emplean cúbits, unidades que pueden representar ambos valores al mismo tiempo gracias a los principios de la superposición y el entrelazamiento cuántico.
Esta tecnología promete resolver en segundos problemas que los sistemas actuales tardarían años en completar, con aplicaciones potenciales en campos como la inteligencia artificial, la criptografía, la investigación médica o el análisis de grandes volúmenes de datos.
'Curso de Cirugía Laparoscópica de Colon' en la ciudad
Del lunes 17 al martes 18 de noviembre, la ciudad de Cáceres acogerá el Curso de Cirugía Laparoscópica de Colon,una formación dirigida a profesionales del ámbito quirúrgico interesados en técnicas mínimamente invasivas.
La cirugía laparoscópica permite realizar intervenciones a través de pequeñas incisiones, utilizando un laparoscopio y otros instrumentos especializados. Esta técnica ofrece múltiples ventajas frente a la cirugía abierta tradicional, como menor dolor postoperatorio, recuperación más rápida, menor riesgo de infecciones y cicatrices más pequeñas.
El curso combina sesiones teóricas y prácticas, incluyendo demostraciones de cirugía robótica y trabajo en modelos experimentales, lo que permite a los participantes adquirir habilidades prácticas avanzadas bajo la guía de expertos.
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias