Este domingo en Cáceres: Salomé Pavón, computación cuántica y cirugía laparoscópica

El evento flamenco se complementa con una charla sobre computación cuántica y un curso de cirugía, ofreciendo propuestas para todos los intereses

Salomé Pavón.

Salomé Pavón. / Comunidad de Madrid

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Cultura, ciencia y formación profesional se dan cita en la ciudad.

Salomé Pavón actuará este domingo en el Gran Teatro

Este domingo, a las 21.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la actuación de Salomé Pavón Ortega, reconocida cantaora y bailaora gitana madrileña, más conocida artísticamente como Salomé Pavón. Nacida en Madrid en 1965, pertenece a una de las sagas más ilustres del flamenco. Es hija del pianista y compositor Arturo Pavón y de la tonadillera Luisa Ortega, lo que la convierte en sobrina nieta de los míticos Tomás Pavón y Pastora Pavón 'La Niña de los Peines', y nieta del legendario Manolo Caracol. Su linaje incluye, además, nombres históricos del cante gitano como 'El Planeta', 'Curro Dulce' o 'El Gordo Viejo'.

Salomé Pavón, cantaora y bailaora gitana.

Salomé Pavón, cantaora y bailaora gitana. / Cedida

El espectáculo promete ser una cita ineludible para los amantes del flamenco más puro. La apertura de puertas tendrá lugar 30 minutos antes del inicio, y se ruega máxima puntualidad, ya que no se permitirá la entrada una vez comenzada la representación ni se realizará devolución del importe de las entradas.

Charla sobre el futuro de la computación cuántica

Hoy, desde las 12.00 hasta las 14.00 horas, se celebrará una interesante conferencia dentro del marco de la IX Semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura. El encuentro contará con la participación del profesor José Manuel García Alonso, quien abordará el tema 'El futuro de los ordenadores y la computación cuántica'.

La actividad, abierta al público y de carácter gratuito, no requiere inscripción previa, por lo que cualquier persona interesada en la ciencia y la innovación tecnológica podrá asistir libremente. Durante la charla, el profesor García Alonso explicará cómo la computación cuántica está llamada a transformar el modo en que procesamos la información. A diferencia de los ordenadores tradicionales, que utilizan bits para realizar cálculos, los ordenadores cuánticos emplean cúbits, unidades que pueden representar ambos valores al mismo tiempo gracias a los principios de la superposición y el entrelazamiento cuántico.

Ordenador cuántico.

Ordenador cuántico. / Cedida

Esta tecnología promete resolver en segundos problemas que los sistemas actuales tardarían años en completar, con aplicaciones potenciales en campos como la inteligencia artificial, la criptografía, la investigación médica o el análisis de grandes volúmenes de datos.

'Curso de Cirugía Laparoscópica de Colon' en la ciudad

Del lunes 17 al martes 18 de noviembre, la ciudad de Cáceres acogerá el Curso de Cirugía Laparoscópica de Colon,una formación dirigida a profesionales del ámbito quirúrgico interesados en técnicas mínimamente invasivas.

La cirugía laparoscópica permite realizar intervenciones a través de pequeñas incisiones, utilizando un laparoscopio y otros instrumentos especializados. Esta técnica ofrece múltiples ventajas frente a la cirugía abierta tradicional, como menor dolor postoperatorio, recuperación más rápida, menor riesgo de infecciones y cicatrices más pequeñas.

El curso combina sesiones teóricas y prácticas, incluyendo demostraciones de cirugía robótica y trabajo en modelos experimentales, lo que permite a los participantes adquirir habilidades prácticas avanzadas bajo la guía de expertos.

