Adiós a las entradas al cine por dos euros para los mayores en Cáceres: "Es una pena, hacía que viniera gente que normalmente no lo hacía"
Los Multicines alegan que han suspendido el programa Cine Sénior porque se ha agotado la cantidad asignada por el Ministerio de Cultura
Malas noticias para los mayores de Cáceres. Por el momento, no van a poder disfrutar de entradas rebajadas de precio a los Multicines durante los martes. El programa Cine Sénior se ha suspendido en la ciudad a causa del agotamiento de la cantidad asignada a la empresa por parte del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura.
Apuesta
La iniciativa se había convertido en una gran apuesta para que las personas mayores pudieran disfrutar cada semana del cine a precio reducido. De los seis euros que habitualmente cuestan los tiques, gracias a esta subvención habían pasado a costar únicamente dos. Esta noticia ha caído como un jarro de agua fría entre la tercera edad. Cuando leían el cartel anunciativo en la entrada de las salas, lo consideraban una "pésima" noticia.
Eso sí, tal y como asegura el mismo cartel, han solicitado al Ministerio una ampliación de la cantidad asignada para retomar el programa en las próximas semanas. Hasta que no se resuelva, Cine Sénior no estará activo. El presupuesto consignado se calculó en base a las entradas vendidas durante el año pasado. Se pidió la misma cuantía para este 2025, pero el número de ventas ha aumentado y se ha agotado el dinero.
Testimonios
Al enterarse de la noticia, los mayores la consideraban "pésima". Trinidad acudía con sus dos nietas a ver una película este sábado y, al leer el cartel, se mostraba triste. "Me parece muy mal. Es un dinero que hacía que muchísima gente viniera al cine. Son personas que, normalmente, no lo hacían. Me gustaba mucho que estuviese. Me aprovechaba de ello, aunque no acudiese todos los martes. Ojalá puedan recuperarla pronto", indica. Incluso planteó la posibilidad de realizar una recogida de firmas para que regrese.
También Mariángeles llegaba con su nieto para disfrutar de la sesión de tarde y fue justo el momento en el que se enteraba de la noticia: "No me gusta nada que haya pasado esto, me parece fatal. Llevaba mucho tiempo sin venir, pero la gente mayor se aprovechaba mucho", concluye.
Otras bonificaciones
A pesar de que los mayores perderán esta bonificación, aún se puede disfrutar de entradas a precio reducido durante dos días a la semana. Los lunes y los miércoles, días del espectador, entrar a ver una película en los Multicines de Cáceres vale 4,50 euros.
