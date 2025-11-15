Expropiaciones en 124 fincas para culminar la reforma en la red de saneamiento de Cáceres y encauzar el arroyo de la Ribera del Marco

Cáceres está listo para adentrarse en un nuevo proyecto transformador de la ciudad. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes el proyecto relativo a la información pública para la construcción del saneamiento y depuración a través de colectores e impulsores, así como la relación de bienes y derechos afectados. Se trata de una actuación crucial en la que se trabajará en tres colectores, se crearán cinco tanques de tormentas, se convertirán dos estaciones depuradoras en puntos de bombeo y se actuará en el cauce de la Ribera del Marco. Es la gran obra de Acuaes en Cáceres, con un coste que asciende a 121 millones de euros.

124 fincas

Para los trabajos, se han publicado en el mismo documento hasta 124 fincas que van a ser expropiadas. Al ser por distintos puntos de la ciudad, hay parcelas rústicas, públicas y urbanas. Cabe destacar que la publicación se ha emitido a través de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Red de colectores de Cáceres / E. P.

Depuradoras

Actualmente, la ciudad tiene tres estaciones de depuración de aguas residuales en servicio: El Marco, Capellanías y la carretera de Malpartida. Una cuarta está fuera de servicio desde 2013, la de Aldea Moret. La del Marco es la principal, que recoge en estos momentos el 90% de las aguas residuales generadas, vertiéndolas ya tratadas en el cauce del río Guadiloba. Las otras dos no ofrecen los rendimientos de depuración exigidos por la normativa actual de vertidos. La del Marco dispone de un proceso deficiente para la eliminación de nutrientes y el tratamiento de lodos. Además, se encuentra al límite de su capacidad hidráulica.

Galería | Firma del convenio entre Cáceres y Acuaes / Carlos Gil

Ante esta situación, el ayuntamiento elaboró este proyecto, que contempla entre sus objetivos renovar el colector de entrada de ambas depuradoras, junto con la transformación en estaciones de bombeo de las de Capellanías y Malpartida para trasladar el agua residual de a la del Marco, ampliada mediante el sistema de colectores de la ciudad.

Interés general

En este contexto, las obras de saneamiento y depuración fueron declaradas de interés general del estado en 2010, lo que habilita su desarrollo por parte del ministerio. Se promovió el anteproyecto con las actuaciones necesarias para mejorar el sistema, definiendo las soluciones preliminares para la remodelación y ampliación de la red general existente.

En agosto de 2017 se seometió a información pública el proyecto informativo y el estudio de impacto ambiental. Dos años después, se concedió la declaración favorable. La firma Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) se encarga de gestionar de forma directa la actuación y licitó la redacción del proyecto, que se resolvió en favor de la UTE Geser Ingenieros Consultores y Attec. Se han ido licitando las obras. Las primeras, las del Colector Universidad, ya están en ejecución. Sin embargo, algunos cambios han motivado que sea necesario realizar un nuevo proceso de información pública.

Más actuaciones

Las actuaciones contemplan trabajar en el Colector Norte, el Sur y el de la Hispanidad para ampliar los diámetros de las tuberías. También se construirán cinco tanques de tormentas: el de Montesol, Cáceres el Viejo, Juzgados (ligados a la red de colectores principales), Capellanías y Malpartida (asociados a las estaciones de bombeo).

Galería | Este es el estado de la Ribera del Marco /

Encauzamiento de la Ribera

Por último, se plantea el encauzamiento del arroyo de la Ribera del Marco. La zona en la que se trabajará se ubica en el cauce entre los puentes de Ronda de Vadillo y Puente Nuevo. El trazado en planta coincide con el existente, y se ha dimensionado para un caudal de 41 metros cúbicos por segundo. Este túnel tendrá una sección interior de 2,5 metros de diámetro con andén visitable y tendrá una longitud de 1,17 kilómetros.

El objetivo del encauzamiento es mejorar la capacidad hidráulica y de desagüe del cauce existente del arroyo. Además, se pretende recuperar, en los tramos que lo permitan, una cierta conectividad natural y social del cauce. Solo esta actuación tiene una longitud de 630 metros, adaptándose a los condicionantes urbanísticos y ambientales de la zona y afectando en lo mínimo posible a los terrenos adyacentes.