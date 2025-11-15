Agenda cultural
Galavis en Cáceres: concierto acústico en 'Dolores Dame Colores' lleno de rock y emoción
La ciudad ofrece un fin de semana lleno de música y ocio con los conciertos de 'Galavis' y 'Cantajuego', y una propuesta lúdica para todas las edades en la Biblioteca Pública
Actividades para disfrutar del otoño en compañía.
Galavis en 'Dolores Dame Colores'
Hoy en 'Dolores Dame Colores', el grupo cacereño Galavis, ofrecerá un concierto acústico lleno de magia, emociones y buena música, desde las 21.00 hasta las 00.00. La banda promete un espectáculo intenso y directo, con riffs afilados y una puesta en escena vibrante. Una cita imprescindible para los amantes del rock.
'Cantajuego' celebra sus 20 años de gira en el Palacio de Congresos
Este sábado a las 16.30 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá uno de los espectáculos familiares más esperados del año: Cantajuego – 20 años, la gira, un recorrido por dos décadas de canciones, baile y alegría que han marcado la infancia de millones de niños en España y Latinoamérica.
El grupo 'Cantajuego', creado en el año 2004 por el sello discográfico Sony Music Entertainment, nació con un objetivo claro: utilizar la música y el movimiento como herramientas de aprendizaje y desarrollo en la infancia. Lo que comenzó como un proyecto educativo pronto se convirtió en un fenómeno musical y escénico que ha llenado teatros y auditorios de todo el país. Durante estos 20 años, 'Cantajuego' ha publicado numerosos discos y DVD, con temas tan conocidos como Chuchuwa, Cosquillas, El tallarín o Soy una taza, que se han convertido en auténticos himnos para niños y niñas de varias generaciones.
Su propuesta combina canciones populares tradicionales con composiciones propias, todas interpretadas con coreografías sencillas que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la diversión en familia.
La Biblioteca Pública organiza un taller de juegos de mesa
El otoño llega con frío, viento y lluvia, y qué mejor plan para disfrutarlo que una buena partida en compañía. La Biblioteca Pública de Cáceres 'A. Rodríguez-Moñino/M. Brey' ha preparado un 'Taller de Juegos de Mesa' abierto a todas las edades, de 5 a 99 años, que se celebrará los sábados 8, 15 y 22 de noviembre, de 17.30 a 20.30 horas, en la Sala Infantil de la biblioteca.
Durante las sesiones, los participantes podrán descubrir una amplia variedad de juegos, desde los clásicos hasta las últimas novedades, con la ayuda de expertos dinamizadores que guiarán las partidas y resolverán dudas. Cada sesión contará con un aforo máximo de 30 personas, por orden de llegada, y se recomienda que los menores de 12 años acudan acompañados.
Más que una actividad de ocio, el taller busca fomentar la convivencia y la interacción social, transformando la biblioteca en un espacio vivo, motivador y lleno de juego.
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias
- ¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas