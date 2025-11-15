Galavis en Cáceres: concierto acústico en 'Dolores Dame Colores' lleno de rock y emoción

Actividades para disfrutar del otoño en compañía.

Galavis en 'Dolores Dame Colores'

Hoy en 'Dolores Dame Colores', el grupo cacereño Galavis, ofrecerá un concierto acústico lleno de magia, emociones y buena música, desde las 21.00 hasta las 00.00. La banda promete un espectáculo intenso y directo, con riffs afilados y una puesta en escena vibrante. Una cita imprescindible para los amantes del rock.

'Cantajuego' celebra sus 20 años de gira en el Palacio de Congresos

Este sábado a las 16.30 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá uno de los espectáculos familiares más esperados del año: Cantajuego – 20 años, la gira, un recorrido por dos décadas de canciones, baile y alegría que han marcado la infancia de millones de niños en España y Latinoamérica.

El grupo 'Cantajuego', creado en el año 2004 por el sello discográfico Sony Music Entertainment, nació con un objetivo claro: utilizar la música y el movimiento como herramientas de aprendizaje y desarrollo en la infancia. Lo que comenzó como un proyecto educativo pronto se convirtió en un fenómeno musical y escénico que ha llenado teatros y auditorios de todo el país. Durante estos 20 años, 'Cantajuego' ha publicado numerosos discos y DVD, con temas tan conocidos como Chuchuwa, Cosquillas, El tallarín o Soy una taza, que se han convertido en auténticos himnos para niños y niñas de varias generaciones.

Cantajuego. / El Periódico

Su propuesta combina canciones populares tradicionales con composiciones propias, todas interpretadas con coreografías sencillas que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la diversión en familia.

La Biblioteca Pública organiza un taller de juegos de mesa

El otoño llega con frío, viento y lluvia, y qué mejor plan para disfrutarlo que una buena partida en compañía. La Biblioteca Pública de Cáceres 'A. Rodríguez-Moñino/M. Brey' ha preparado un 'Taller de Juegos de Mesa' abierto a todas las edades, de 5 a 99 años, que se celebrará los sábados 8, 15 y 22 de noviembre, de 17.30 a 20.30 horas, en la Sala Infantil de la biblioteca.

Juegos de mesa. / Cedida

Durante las sesiones, los participantes podrán descubrir una amplia variedad de juegos, desde los clásicos hasta las últimas novedades, con la ayuda de expertos dinamizadores que guiarán las partidas y resolverán dudas. Cada sesión contará con un aforo máximo de 30 personas, por orden de llegada, y se recomienda que los menores de 12 años acudan acompañados.

Más que una actividad de ocio, el taller busca fomentar la convivencia y la interacción social, transformando la biblioteca en un espacio vivo, motivador y lleno de juego.