Sanguijuelas del Guadiana regresa a Cáceres con su esperado doblete: "Los descubrí el año pasado en el Womad y me enamoré de su música y de Extremadura"

Poco antes de la apertura de puertas, prevista a las 21.00 horas de este sábado, decenas de seguidores de Sanguijuelas del Guadiana se congregaban frente a la Sala Matilda de Cáceres para no perderse el primero de los dos conciertos que el grupo extremeño de moda ofrecerá en la ciudad este fin de semana.

Las entradas, agotadas desde hace meses, habían disparado las expectativas entre un público que llevaba semanas contando los días para volver a verlos en directo. "Por suerte, conseguimos las cinco que daban de cupo y aquí estamos, listos para darlo todo", afirmaba Alejandro Mogollón, que acudía desde Malpartida de Cáceres junto a cuatro amigos.

Entre la multitud que llegó con antelación para asegurarse un buen sitio había fans procedentes de distintos rincones de Extremadura y de fuera de la región. Para el cacereño Miguel Baños era la tercera vez que presenciaba a la banda en directo. "Había ganas de verlos en un lugar más reducido y cerca de casa. Tienen muy buen directo, así que sabemos que vamos a pasarlo bien", comentaba el joven.

También había algunos llegados de fuera de la región. Elene Ormazabal, natural de un pequeño pueblo cercano a Bilbao, acudía a la cita junto a su grupo de amigas cacereñas: "Vine hace unos años a Cáceres para cursar veterinaria, con una mano delante y otra detrás, y conecto mucho con su música porque hablan de lo que es salir fuera a estudiar y dejar tu pueblo y la comodidad", explicaba.

Los cacereños aguardan ante la Sala Matilda la actuación del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana / Carlos Gil

"Los descubrí el año pasado en el Womad y me enamoré de su música y de Extremadura", reconocía visiblemente emocionada. Desde entonces, han seguido al grupo en sus conciertos por la región: "Estuvimos en Mérida, Plasencia, en el Womad, y hoy estamos aquí".

Vínculo con la tierra

La mayoría de fans resaltaban la conexión con la identidad y el espíritu regional de la banda, formada por tres amigos de Casas de Don Pedro se han reunido a sus veintipocos años de edad. "Me gusta que refuerzen la cultura de Extremadura cuando parece que la ciudadanía extremeña ha perdido parte de su esencia", afirmaba Pablo Galán, natural de Castuera.

"Representan a todos los extremeños que, por una razón u otra, a veces tenemos que salir fuera para hacer lo que queremos", añadía Miguel, quien ve en sus letras un reflejo de esa mezcla de orgullo y desarraigo que comparten muchos jóvenes de la región.

Ahora, con su prometedora gira Verbena en Vena y este esperado doblete en Cáceres —precedido de dos actuaciones en Badajoz el jueves y el viernes—, Sanguijuelas del Guadiana parece encaminado a consolidarse como uno de los grupos emergentes más seguidos en Extremadura y todo el panorama nacional. Su música no solo agita a la juventud extremeña, sino también a quienes, como Elene, han llegado de fuera y encuentran en sus historias un reflejo de su propia experiencia.