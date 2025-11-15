Asociación Española Contra el Cáncer
Incalexa, la Cereza del Jerte, la diseñadora De Manuela, el instituto Al-Qázeres y el Colegio de Farmacéuticos, reconocidos por la AECC en Cáceres
Los premios han sido parte de la Noche Solidaria. Los 300 cubiertos para el evento se agotaron en solo una semana
La Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres ha reconocido la labor del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, del Grupo Incalexsa, del I.E.S. Al-Qázeres, de la diseñadora De Manuela y de la Denominación de Origen Cereza del Jerte. Estas entidades y personalidades han recibido los AECC Cáceres 2025, con los que la asociación quiere reconocer la implicación y el compromiso social de las mismas.
Lo ha hecho en su tradicional Noche Solidaria, celebrada este viernes en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario en su octava edición, un evento para el que se agotaron los 300 cubiertos disponibles en tan solo una semana.
La gala, que se ha consolidado como una de las citas solidarias más destacadas del año en la ciudad, tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación oncológica y para el apoyo integral a pacientes y familiares que afrontan un diagnóstico de cáncer.
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres agradecen “la respuesta y generosidad de la ciudadanía, que una vez más demuestra su apoyo a las personas afectadas por cáncer y sus familias”.
La Asociación recuerda que el trabajo que desarrolla cada día —desde la atención psicológica y social hasta la investigación y la prevención— solo es posible gracias al apoyo de la sociedad y de los voluntarios.
Es el octavo año consecutivo en el que la Noche Solidaria se celebra con este formato, en el que ya es un evento marcado en el calendario de la capital cacereña para la solidaridad.
