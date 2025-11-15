La lluvia obliga a aplazar la visita al cementerio de las Jornadas Góticas de Cáceres

Los organizadores de las X Jornadas Góticas de Cáceres han anunciado este miércoles el aplazamiento de la visita guiada al cementerio, prevista para este domingo 16 de noviembre, a las 10.00 horas, como acto de clausura del programa cultural. La decisión llega después de que la lluvia registrada en la ciudad hiciera inviable el desarrollo de la actividad con normalidad.

Desde las asociaciones culturales responsables del evento, Norbanova y Letras Cascabeleras, lamentan el contratiempo y explican que la decisión se ha tomado "a la vista de las previsiones meteorológicas y del estado en que quedará el cementerio" tras el temporal que ha afectado a la capital caereña durante los últimos días.

Por el momento, las respectivas juntas directivas han optado por “suspender y aplazar la actividad hasta una nueva fecha, que será anunciada oportunamente”.

Un acto muy esperado

La visita al camposanto suele ser uno de los momentos más esperados de las jornadas. Cada edición reúne a decenas de participantes interesados en conocer la historia del cementerio Nuestra Señora de la Montaña desde una perspectiva patrimonial y cultural. Este año, sin embargo, el evento no podrá llevarse a cabo, al menos el día que estaba previsto.

El resto de la programación, que comenzó el pasado 6 de noviembre con la proyección de "En la boca del miedo" en la Filmoteca de Extremadura, sí ha podido celebrarse con normalidad. Esta edición, que ha girado en torno a 'El universo de Lovecraft. Crimen y misterio', ha rendido homenaje al horror cósmico y a las raíces del género gótico en la literatura y el arte. Presentaciones, charlas, cine, mesas redondas y actividades para distintos públicos han completado once días de programación, consolidando las Jornadas Góticas como una de las citas más singulares del calendario cultural de Cáceres.

Las actividades han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, la Biblioteca Pública, la Filmoteca de Extremadura, el Ateneo y diversos colectivos culturales de la ciudad. Ahora, la organización trabaja ya para reubicar la visita al cementerio, con la intención de que pueda celebrarse lo antes posible y mantener así el espíritu de clausura previsto para esta décima edición.