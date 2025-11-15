El Palacio de Godoy continúa agitando la agenda cultural cacereña con exposiciones de gran calado. Bajo el título 'Sinfonía Barroca', la artista española e historiadora del arte Lucía Vallejo Garay presentó este sábado una exposición que hunde sus raíces en el diálogo entre pintura, escultura y arquitectura a través de un lenguaje propio: la llamada "pintura expandida". Una propuesta que, más que contemplarse, se atraviesa, y que dialoga con la memoria monumental del edificio cacereño.

Su trabajo se puede visitar desde este viernes y hoy los visitantes pueden disfrutar además de un concierto y una cena vinculados a la muestra, una experiencia concebida para potenciar la atmósfera envolvente de la exposición.

Espíritu del barroco

Y es que a todo aquel que haya cruzado el renovado claustro palaciego le habrá sorprendido una de las piezas que ya forman parte del paisaje interior desde la reapertura: un cuadro escultórico dorado, de presencia sinuosa, que parece retorcerse sobre sí mismo para abrazar el espíritu del barroco. La obra —una de las esculturas de pared tridimensionales características de la artista bilbaína— resume a la perfección su investigación sobre los límites de la pintura.

Lucía Vallejo despliega su "pintura expandida" en el Palacio de Godoy de Cáceres / Carlos Gil

Vallejo ha reivindicado esta descomposición del cuadro como "pintura expandida", un concepto con el que explora hasta dónde puede llegar la pintura en términos espaciales y dimensionales. En sus piezas, los tejidos sobresalen del lienzo; mientras que otras obras, realizadas en vidrio soplado, respiran barroquismo desde su fragilidad, atrapando luz y contornos como si fueran reliquias contemporáneas.

Reconocimiento internacional

No es la primera vez que su trabajo despierta miradas. La obra de la artista de la que hablan todos los coleccionistas de arte ya ha pasado por importantes entidades artísticas internacionales tan diversas como la Fundación Coca-Cola, la colección de Ursula Hauser o la de Lilly Scarpetta, recibiendo una respuesta notable por parte de la crítica especializada.

Su presencia es habitual en galerías y ferias de arte como ARCO, Art Cologne o Pulse New York, donde su lenguaje tridimensional se ha consolidado como una de las propuestas más singulares del panorama actual.

El Palacio de Godoy suma así una nueva pieza a su apuesta por el arte contemporáneo, acogiendo una obra que se expande, literal y metafóricamente, para tender puentes entre la tradición barroca y los lenguajes actuales. Una invitación a mirar, pero también a dejarse rodear.