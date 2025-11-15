Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una nueva tromba de agua vuelve a causar inundaciones en Cáceres

Miembros del Sepei han tenido que intervenir este sábado en diversos puntos de la ciudad, aunque no se han registrado incidencias graves

Un camión de bomberos en la avenida Alemania, trabajando para contener las inundaciones provocadas estos días por la borrasca Claudia.

Un camión de bomberos en la avenida Alemania, trabajando para contener las inundaciones provocadas estos días por la borrasca Claudia. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Las intensas precipitaciones registradas en Cáceres este sábado han causado nuevamente leves inundaciones en distintos puntos de la ciudad. Según fuentes del Sepei de Cáceres, el fuerte golpe de agua, aunque de corta duración, ha obligado a los efectivos a intervenir de manera preventiva y a supervisar las zonas más vulnerables.

En concreto, han tenido que actuar en la calle Caupolicán, en el barrio de Moctezuma, y posteriormente se han desplazado a la calle Atahualpa. Afortunadamente, al llegar al lugar, "el agua ya se había drenado" y no se han registrado incidencias graves. Desde el Sepei destacan que, al ser fin de semana, el menor volumen de tráfico reduce el riesgo y suele generarse “menos alarmismo” entre los vecinos.

De igual forma, se han supervisado otras zonas donde tiende a acumularse balsas de agua en episodios de lluvia intensa, como la estación de autobuses y un tramo de la avenida de la Hispanidad frente al Palacio de Congresos. La rápida evacuación del agua y la brevedad del temporal evitaron problemas mayores y permitieron que la situación se normalizara con rapidez.

