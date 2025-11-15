El TSJEx recibirá la Medalla de Cáceres el 24 de noviembre en el Gran Teatro

Pocas instituciones pueden presumir de una trayectoria tan longeva. La llegada de la Real Audiencia de Extremadura a Cáceres en 1790 supuso un cambio de paradigma para toda una región. Amplió los horizontes no solo jurídicos de un territorio que por aquel entonces sufría las consecuencias del aislamiento en muchos ámbitos. La labor humanista mejoró y adaptó a la sociedad para un futuro en el que se podía aspirar a abrir más caminos. Ese fue el germen, hace 235 años, de lo que hoy se conoce como Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Su sede, inmutable, se encuentra en el histórico edificio del hospital de la Piedad en la que se conoce como la plaza de la Audiencia.

Por este motivo, el alto tribunal extremeño ha dedicado 2025 a conmemorar esta fecha con una agenda intensa de actos, desde exposiciones hasta presentaciones de libros sobre el rico patrimonio de la Audiencia. Pero no solo ha sido el TSJEx el que ha querido homenajear a su legado sino que la ciudad, por lo que significa, pretende reconocer una herencia de siglos de historia y otorgará a la institución su máximo galardón, la Medalla de Cáceres. La propuesta que registró el Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres se valoró de forma favorable en la comisión de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres con los votos a favor del PP y Vox y la abstención de PSOE y Unidas Podemos.

De la cofradía de la Montaña a El Periódico Extremadura

Cierto es que tiene que ser ratificada en el pleno, no obstante, ya hay fecha para la ceremonia. El galardón se entregará el 24 de noviembre en una gala en el Gran Teatro de Cáceres y contará con la actuación musical de Tamara Alegre y Perico de la Paula. Se da la circunstancia de que se entrega habitualmente en noviembre porque fue el mes en 1986 en el que Cáceres fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. La Policía Nacional, el colegio San Antonio, la cofradía de la Montaña y El Periódico Extremadura cuentan con la Medalla de Cáceres.