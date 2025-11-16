Concierto
Acetre conquista el Gran Teatro de Cáceres con su nuevo álbum, 'Cantos Veniales'
El grupo extremeño presentó anoche su nuevo proyecto en la sala principal del auditorio cacereño
Casi cinco décadas de folklore y raíces culturales se hicieron presentes anoche en el Gran Teatro de Cáceres, cuando el grupo extremeño Acetre presentó ante el público local su duodécimo disco, 'Cantos Veniales'.
La actuación, marcada por una puesta en escena cuidada y un sonido que llenó cada rincón del auditorio, mostró la vigencia y solidez de una formación que ha sabido mantenerse fiel a su esencia sin renunciar a la evolución.
La sala principal del recinto cacereño estuvo prácticamente al completo, a la altura de la trayectoria de esta veterana banda oliventina, y entre los asistentes estuvo la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.
Junto a los temas de su nuevo álbum, interpretaron algunos de sus grandes éxitos, brindando a los asistentes un recorrido a través de su amplio repertorio que despertó alguna que otra ovación.
Reinventando la tradición
Acetre es una de las formaciones más consolidadas y emblemáticas dentro del panorama folk de Extremadura. Con este trabajo discográfico buscan "reinterpretar la música tradicional, transgredirla y explorar nuevas sonoridades".
Según sus integrantes, se trata de sentir la música como un "código abierto a la creatividad", evocando sonidos de épocas pasadas: el sabor de las orquestinas de los años 30 y 40, el alborozo de las fiestas campestres y los ritmos alegres de las verbenas populares de los años 60 y 70, en un homenaje a la celebración continua de la tradición.
