Suceso
Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
El incidente ha ocurrido en torno a las 16.30 horas de este domingo y solo ha dejado daños materiales
Un coche ha colisionado este domingo en la avenida Virgen de la Montaña de la capital cacereña en un incidente que, afortunadamente, no ha causado heridos.
El suceso se produjo en torno a las 16.30 horas, cuando el vehículo, conducido por un varón de mediana de edad, impactó de manera aparatosa contra el bulevar que separa los carriles de circulación, en el lado de los pares de la vía, una zona muy transitada por vehículos y peatones.
Según han relatado testigos presenciales a este diario, el coche circulaba en bajada cuando, al llegar a la altura del paso de peatones situado justo antes de la Plaza de los Conquistadores, el conductor se vio obligado a reaccionar de manera inmediata.
El vehículo que circulaba delante de él tuvo que frenar bruscamente para ceder el paso a varias personas que cruzaban, lo que provocó que, en cuestión de milésimas de segundo, el conductor impactara contra el bulevar, invadiéndolo por completo.
El accidente no ha dejado daños personales y no fue necesaria la intervención de la Policía Local ni de los servicios de emergencia, aunque sí ha ocasionado desperfectos tanto en el vehículo como en el propio bulevar, por lo que se requirió la presencia de una grúa para retirar el coche de la vía.
