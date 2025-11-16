Los cacereños, a la cola de las pensiones: 200 euros menos que la media nacional

La provincia de Cáceres vuelve a ocupar los últimos puestos en el importe medio de las pensiones contributivas del país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), correspondientes a octubre de 2025, los cacereños perciben una media de 1.103 euros mensuales, 200 euros menos (un 16 %) que el promedio nacional, que se sitúa en 1.315 euros, y ligeramente por debajo de Badajoz (1.118 euros).

A nivel regional, Extremadura repite como la comunidad autónoma con las pensiones más bajas, con una media de 1.112 euros. Las diferencias con otros territorios son notables. Mientras en el País Vasco la cuantía asciende a 1.621 euros y en Madrid a 1.523, los pensionistas extremeños continúan muy por debajo. Por provincias, Cáceres solo aparece por encima de Almería, Jaén, Lugo u Ourense.

Especialmente delicadas son las cifras de las jubilaciones, que concentran la mayor parte de las pensiones contributivas —un 61,9 % del total en la provincia—. El informe fija la prestación media en Cáceres en 1.252 euros al mes, lo que la sitúa como la cuarta con las pensiones más bajas de España.

María, pensionista cacereña. / Carlos Gil

Bajo estas condiciones, cubrir los gastos mensuales se ha convertido en un auténtico desafío para muchos beneficiarios extremeños, especialmente los mayores. «Nuestra generación no lo lleva tan mal al ser más ahorradora, pero no sé si los jóvenes de hoy tendrían suficiente con la pensión actual», confiesa María Ramírez.

Diferentes posturas

En la capital cacereña, las opiniones son dispares entre quienes llevan años recibiendo esta ayuda. Manuel Clemente, de 92 años, afirma que «ser pensionista en Extremadura es extraordinario. Tengo una pensión regular que me da para defenderme y vivir bien».

Manuel Clemente, a sus 92 años. / Carlos Gil

Sin embargo, Manuel González reprocha que, de forma recurrente, continúen entre los peor remunerados. A sus 85 años, reconoce que, en su caso, la cuantía que percibe le permite cubrir sus necesidades, pero advierte que con estas prestaciones «habrá personas que no puedan llegar a fin de mes».

Las cifras actuales evidencian la complicada situación de muchos jubilados en la región, donde numerosos beneficiarios se ven obligados a renunciar a servicios de apoyo o asistencia que no pueden costear con su pensión.

González relaciona la raíz del problema con los salarios locales. «Supongo que se deberá a que los sueldos aquí son mucho más bajos y, por tanto, la cotización a la Seguridad Social es inferior», explica, poniendo de relieve la relación directa entre empleo, cotizaciones y pensiones.

Manuel González, de 85 años. / Carlos Gil

Mezcla de factores

Las variaciones en las pensiones entre provincias y comunidades autónomas responden a una combinación de factores laborales, económicos y demográficos. Entre las principales causas de este desfase se encuentran los historiales de empleo más cortos y los menores salarios cotizados que caracterizan al mercado de trabajo extremeño, menos industrializado y con un peso importante del empleo temporal y agrario.

«Es normal que nuestras pensiones estén entre las más bajas, ya que Cáceres siempre ha sido una zona subdesarrollada y no puede compararse con otras regiones que tienen grandes industrias, como Cataluña», reflexiona Ricardo Jabato, pensionista cacereño. «Aquí solo tenemos el comercio y los bares».

Para él, los 800 euros de pensión por jubilación que recibe cada mes son una cuantía «acorde a lo que he trabajado a lo largo de mi vida» y le ayudan a afrontar el día a día sin dificultades, aunque reconoce que buena parte de esa tranquilidad también se debe a las ayudas adicionales de las que dispone.

Ricardo Jabato, en el paseo de Cánovas. / Carlos Gil

Las diferencias en las cuantías también evidencian cómo el envejecimiento de la población y la dispersión territorial agravan la dependencia económica de los mayores. En municipios pequeños y rurales, donde la oferta de empleo es limitada y los sueldos suelen ser más bajos, las pensiones se convierten en el principal ingreso de muchas familias, condicionando su capacidad de ahorro y su acceso a servicios básicos.

Desigualdad de género

Actualmente, la provincia de Cáceres registra 100.737 pensiones contributivas, lo que representa el 1% del total del país. Dentro de estas cifras, la brecha de género continúa siendo evidente, con una menor proporción de prestaciones propias y una cuantía inferior a las de los hombres.

En particular, las de viudedad, percibidas mayoritariamente por mujeres, son las más reducidas, con una media de 824 euros en Cáceres, más de 100 euros por debajo del promedio nacional (936 euros) y únicamente por encima de cuatro provincias: Almería, Córdoba, Granada y Lleida.

Esta situación deja a muchas personas mayores con recursos limitados para cubrir necesidades básicas y sociales. Un ejemplo cercano de ello es el Hogar de Mayores Peña del Cura, el más numeroso de Cáceres con 4.700 asociados, donde ya han alertado sobre la gran cantidad de quejas que reciben de personas que no pueden acceder a servicios de acompañamiento con este nivel de ingresos, lo que evidencia la importancia de reforzar la atención a la soledad.

Otras prestaciones

En cuanto al resto de ayudas, los cacereños perciben 1.051 euros al mes por incapacidad permanente, una cifra sensiblemente inferior a la del total del país (1.210 euros). Esta prestación, destinada a quienes no pueden desempeñar total o parcialmente su actividad laboral habitual, refleja la desigualdad territorial en las condiciones laborales y en los tipos de trabajo que se desarrollan en la provincia.

Varios ciudadanos caminan por el paseo de Cánovas. / Carlos Gil

Sobre las prestaciones en favor de familiares —que se otorgan a ciertos allegados del trabajador fallecido cuando no existen cónyuges o hijos con derecho—, Cáceres registra una media de 700 euros mensuales, también por debajo del promedio en todo el país (783 euros).

La excepción

Por el contrario, las prestaciones por orfandad registran un comportamiento más favorable. Con una cuantía de 528 euros al mes, superan la media española, situada en 526 euros. Pese a que la cifra sigue siendo modesta, representa una excepción dentro del panorama general de prestaciones en la provincia cacereña, caracterizado por su bajo nivel económico.

Crecimiento moderado

En el plano más optimista, el análisis del INSS también muestra que la pensión media mensual en Cáceres ha crecido un 5,1 % en el último año. Un incremento que ayuda a aliviar parcialmente la situación de los beneficiarios y refleja un mayor acceso a la red de ayudas disponibles en la región.

No obstante, no modifica el hecho de que la provincia continúe entre las zonas con menor capacidad adquisitiva del sistema público, y no resulta suficiente para reducir la brecha con el conjunto del país, donde la subida ha sido del 4,4 % respecto a 2024.

Margen de mejora

A pesar de este ligero avance, el sistema aún tiene un amplio margen de mejora para aproximarse a los niveles de prestación de las regiones más desarrolladas. Para lograrlo, resulta imprescindible reforzar políticas de apoyo complementarias —como ayudas a la vivienda, al transporte o a la atención sanitaria— que contribuyan a garantizar un nivel de vida digno para todos, con especial atención a nuestros mayores.