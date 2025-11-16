Negocios en Cáceres
Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
A las puertas de cumplir tres años en su negocio, el empresario cuenta con una fiel clientela enganchada a sus tapas
El entorno de la plaza de América, a las 12.00 horas de cada día, comienza a oler al guiso de champiñones que prepara el empresario del mesón La Bodeguilla en Cáceres. Felipe Wang, en su acogedor negocio de la Ronda del Carmen, recibe a todos los clientes con una sonrisa de oreja a oreja. Ha sabido optimizar a la perfección los apenas 60 metros cuadrados con los que cuenta su local y los clientes entran desde por la mañana para disfrutar de sus tapas a la plancha.
Desde 2023
Está a las puertas de cumplir tres años como empresario después de lograr el alquiler el local a comienzos de 2023. Felipe lleva mucho tiempo residiendo en la ciudad junto a su mujer y sus hijos, y vivía en las inmediaciones del mesón que ahora regenta. Entonces, era empleado de un restaurante de comida china. Sin embargo, le llegó la oportunidad de quedarse con el establecimiento y explotarlo. No lo dudó ni un segundo y se lanzó de cabeza.
La receta
"Felipe, por favor, ponme otra tapa de champis. Están buenísimos". Es una de las frases que más se repiten entre sus clientes. "Me enseñó a cocinarlos el anterior propietario", subraya el empresario de origen chino. Además de las setas, también llevan salchicas, carne y más productos que Felipe no quiere desvelar: "No puedo contar mis secretos", dice entre risas. No es el único plato que pone en su local, también son habituales los pinchos de panceta o productos ibéricos. También prepara raciones, bocadillos y desayunos.
Eso sí, sin ninguna duda, los partidos de fútbol son su fuerte. Cuenta con una gran televisión donde proyecta casi a diario todos los deportes. "En los días de grandes partidos, sobre todo de Champions, no cabe ni un alfiler en el local", asegura.
Toque oriental
Felipe Wang lleva el negocio solo. Su mujer tiene una multitienda que abre hasta altas horas de la noche en la plaza de América y apenas puede recibir su ayuda. En algunas ocasiones, contrata temporalmente a camareros para que le ayuden, pero no suele ser habitual. A lo largo de estos tres años, el toque orientalque ha aportado a los champis de La Bodeguilla le han permitido crear una fiel clientela, aunque le cuesta mucho trabajo: "Abro de lunes a domingo, paso 15 horas dentro de la barra como mínimo. He destinado mucha dedicación y esfuerzo para salir adelante y, aunque me podría ir mejor, no me quejo", concluye Felipe con su habitual sonrisa en la cara.
