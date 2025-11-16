Cita musical
El fenómeno imparable de Sanguijuelas del Guadiana arrasa en Cáceres: "Son nuestros y tenemos que cuidarlos"
Dos noches de lleno absoluto en Cáceres consolidan a Sanguijuelas del Guadiana como el fenómeno musical del momento en Extremadura, fusionando en el escenario tradición, modernidad y un carisma arrollador que no deja indiferente a ningún asistente
La Sala Matilda de Cáceres volvió a llenarse este domingo para recibir de nuevo a Sanguijuelas del Guadiana, el grupo de moda en Extremadura que ha firmado este fin de semana dos conciertos consecutivos con los que ha conquistado al público de la capital cacereña. La banda extremeña confirmó, una vez más, que su fenómeno trasciende etiquetas y que su mezcla de raíces rurales, electrónica y emoción generacional conecta con públicos muy distintos, desde jóvenes universitarios hasta familias que acuden atraídas por los ecos de la tierra.
La cita, programada a las nueve de la noche, arrancó con la sala ya abarrotada. El cartel de sold out colgaba desde hacía días, igual que el del concierto del sábado, lo que da cuenta del tirón que está teniendo la gira 'Verbena en vena' por distintos rincones de Extremadura. Entre los asistentes se respiraba un ambiente de celebración anticipada y quedaba claro que muchos no asistían por primera vez, sino que regresaban para revivir la energía que la banda proyecta sobre el escenario.
Complicidad sobre el escenario
Cuando Carlos, Juan y Víctor aparecieron, el griterío fue inmediato. La complicidad entre los tres —forjada en Casas de Don Pedro, la localidad pacense donde crecieron— se trasladó al público desde los primeros compases. La banda tocó buena parte de su primer álbum, 'Revolá', un trabajo en el que conviven el regreso al pueblo, la mirada a la infancia, la marcha a la ciudad y la reivindicación del medio rural.
La mezcla de sonidos —bases electrónicas, guitarras afiladas, ritmos que beben de la rumba o del folclore— se traduce en un directo sólido y fresco, donde cada transición está pensada para no perder la energía. Y, como es habitual, la sala se contagió de este ambiente.
Conexión con Extremadura
“Los Sanguijuelas son nuestros, de Extremadura, y tenemos que cuidarlos”, comentaba una asistente. Esa frase resume bien el vínculo que han generado en Extremadura: no son solo una banda de éxito; representan una manera de estar en el mundo. La de quienes han vivido entre la nostalgia del pueblo y las exigencias de la ciudad, la de quienes ven en su música un refugio, un espejo o una celebración de lo que somos.
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias