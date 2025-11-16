Una nueva crecida del río Salor vuelve a aislar a los vecinos de Cuartos del Baño de Cáceres
"Es una tomadura de pelo y un abandono absoluto", denuncia Pazzis Díe, una vecina cacereña que posee una segunda residencia en la zona
Los vecinos de Cuartos del Baño han vuelto a quedar aislados tras una nueva crecida del río Salor, que ha cubierto totalmente el único puente que da acceso a la zona. En este enclave, situado a las afueras de Cáceres, residen principalmente personas mayores, y algunas familias poseen allí una segunda vivienda para pasar los fines de semana.
Entre ellas se encuentra Pazzis Díe, vecina del centro de Cáceres que también es propietaria de una pequeña parcela en la zona afectada. "Solemos ir los fines de semana y ahora no podemos acceder". Su mayor preocupación, subraya, es que allí guarda una medicación que necesita "y que hay personas que tienen requerimientos personales y animales a los que hay que alimentar".
Con la reciente borrasca Claudia, que ha dejado fuertes precipitaciones en la provincia, los vecinos llevan más de una semana sin poder entrar ni salir. "Esto es muy serio. ¿Qué pasa si alguien tiene un problema de salud importante? Además, ahora vendrá la época de incendios y también podemos quedarnos allí atrapados como conejos", alerta Pazzis.
Un problema enquistado
La situación no es ni muchos menos una novedad. Pazzis admite estar harta del abandono que sufren los residentes desde hace años. El pasado año, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres aprobó la recuperación del camino Monte Almeida, un trámite que permitiría ejecutar las actuaciones necesarias para dar una salida alternativa a los propietarios de parcelas cuando la crecida del río inunda el acceso principal. La medida convertía el camino en propiedad municipal, facilitando así su acondicionamiento, pero hasta la fecha, los trabajos no se han ejecutado.
"Es una tomadura de pelo. Hace ya más de dos años estuvimos en el pleno del ayuntamiento y nos aseguraron que esto estaba en marcha, pero se ha comprobado que era mentira", denuncia la vecina. Durante este tiempo han recibido continuas excusas: "que si esperan un papel de la Junta, que si los ecologistas deben dar su visto bueno, que no se puede por la lluvia o por riesgo de incendios...". Sin embargo, la situación no ha cambiado, pese a que asegura qe se trata de una actuación pendiente por ley.
A la espera de soluciones
A pesar de que Pazzis mantiene contacto directo con el concejal de Urbanismo, Víctor Bazo, quien le aseguró que pronto acudirían las máquinas para acondicionar el camino, la realidad es que "sólo hace unos días han comenzado a realizar un trazado y se han colocado señalizaciones". Unos trabajos que, según los vecinos, deberían haberse ejecutado hace años.
Mientras tanto, los residentes de Cuartos del Baño continúan esperando una solución definitiva que les permita acceder a sus viviendas sin riesgos y garantizar la seguridad de quienes viven allí permanentemente o de manera temporal. La espera se alarga y la frustración aumenta, ante la sensación de abandono y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades locales.
