Rodajes, competencias y el paseo de Woody Allen

Atraer rodajes al territorio resulta una de las campañas promocionales más exitosas: siempre que la serie, película (o documental) tenga recorrido en la gran pantalla y en las plataformas. Aunque también entra en juego la pericia posterior de laAdministración de turno a la hora de saber vender sus ‘localizaciones’.

Eso es algo que ha sabido hacer muy bien el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, que ha sabido seguir sacando jugo al rodaje en el Monumento Natural de Los Barruecos con el rodaje de la multipremiada serie de HBO ‘Juego de tronos’, que se rodó en parte en el Barrueco Alto.

Se instalaron paneles informativos sobre la serie y alberga en su oficina de Turismo recuerdos del rodaje en Los Barruecos, donde transcurre una de las batallas más míticas de la ya histórica serie de la HBO (con dragones incluidos). El último movimiento: entrar a formar parte de la red ‘Pueblos de cine’, como se ha presentado en la Feria Internacional del Turismo Interior en Valladolid.En esta red Malpartida de Cáceres ocupa un lugar destacado, de la mano de otros 11 municipios que han acogido el rodaje de películas, series, documentales, etc.

Tal es el tirón que pueden tener los rodajes en el territorio, que la Diputación de Cáceres ha anucniado la creación (el próximo año) de una Film Commission de la provincia, que entraría en competencia directa con la Film Commission de Extremadura.

Al tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado 1,5 millones de euros para el rodaje madrileño de la próxima película de Woody Allen. que tendrá que tendrá que incluir el nombre de la ciudad en el título; al estilo de ‘Vicky Cristina Barcelona’. A algunos les parecerá una barbaridad de dinero, pero el viejo Woody todavía tiene tirón y millones de personas aún se interesan por ver sus películas. Ese Woody que trajo a Extremadura otro político del PP: Monago, a un concierto institucional de fin de año en Badajoz, por donde paseó su clarinete.