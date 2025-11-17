1,5 millones de euros para la Neocueva de Maltravieso: Cáceres inicia las obras de su próximo icono turístico y cultural
Los trabajos para la edificación del espacio divulgativo se han iniciado con la eliminación del pavimento de la explanada, y el recinto ya ha sido vallado
El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado las obras de acondicionamiento para construir edificio de la Neocueva de Maltravieso, que se adjudicó en septiembre a la empresa Magenta por 1.589.609 euros (IVA no incluido), después de que se tuviera que volver a licitar el proyecto tras quedar desierto.
66.000 años de antigüedad
Los trabajos para la edificación del espacio divulgativo se han iniciado con la eliminación del pavimento de la explanada, y en recinto ha sido vallado.
Las obras que se han contratado tienen como objetivo la construcción del edificio que albergará una recreación o réplica de la Cueva de Maltravieso, a tamaño natural, que contiene alrededor de 70 representaciones de manos (y otros motivos) de más de 66.000 años de antigüedad, realizadas por neandertales.
Divulgación y turismo
Será un recurso divulgativo y turístico para la capital cacereña. El proyecto inicial (aunque se han introducido cambios debido a que se tuvo que volver a licitar al no interesarse ninguna empresa) pasa por reproducir cerca del 50 por ciento de la cueva original con las galerías más importantes de la cavidad.
Según la propuesta a la que se ha dado luz verde, la Neocueva de Maltravieso será una copia exacta de la cavidad en el tramo que discurre de la sala de columnas a la sala de las chimeneas. Además, se habilitarán unos espacios pre y post cueva con material divulgativo y servicios.
En cuanto a las mejoras que se proponen, se incluye una propuesta de herramientas y productos divulgativos para el público en general, y específico para familias y colegios, en varios formatos y soportes.
También se contará con audioguías con lenguaje de signos, recursos de accesibilidad visual como planos táctiles y recursos de accesibilidad cognitiva de lectura fácil.
