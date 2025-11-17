Cáceres activa su radar cultural: ‘Periscopio’ pone a la juventud en modo creación rumbo a 2031

Cáceres celebrará los próximos 28 y 29 de noviembre el encuentro ‘Periscopio Cáceres: Cultura Participativa’, un foro destinado a reflexionar y experimentar sobre nuevas formas de participación cultural y ciudadana. La cita, que tendrá lugar en el Ateneo de Cáceres, se integra en la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 y se organiza junto a Fundación Contemporánea.

La convocatoria reunirá a un centenar de jóvenes creadores, agentes culturales, instituciones y ciudadanía interesada en explorar modelos de participación intergeneracional, creatividad colectiva y diálogo social. El encuentro será, según la organización, “un laboratorio vivo” para pensar cómo la cultura puede impulsar la transformación urbana y fortalecer el tejido comunitario.

‘Cultura participativa’ pone el foco en dos pilares estratégicos de la candidatura: el diálogo intergeneracional, y la implicación activa de la juventud en la construcción del proyecto cultural de Cáceres.

El programa ofrecerá talleres prácticos, sesiones formativas, actividades urbanas, dinámicas colectivas y recorridos por la ciudad que buscan estimular la creatividad compartida y generar redes de colaboración entre generaciones, sectores y disciplinas.

El foro contará con destacadas figuras de la cultura contemporánea, entre ellas: Sara Magán, directora de Fundación Contemporánea, Simon Sharkey, director de The Necessary Space, Antonio Lopes, director del Tremor Festival (Portugal) y Pamela Calsow, cofundadora de la Corporación Amigos de Panguipulli (Chile)

Su presencia conectará a Cáceres con experiencias de participación cultural europeas y latinoamericanas, reforzando la proyección internacional de la ciudad.

Periscopio, una plataforma consolidada

Periscopio, iniciativa de Fundación Contemporánea, se ha consolidado desde hace años como un punto de encuentro esencial para profesionales de la cultura en España. Ediciones anteriores en Valencia, Málaga o Granada han demostrado su capacidad para activar el tejido cultural local y generar conexiones entre gestores, artistas, emprendedores, instituciones y ciudadanía.

La coordinadora de la candidatura, Iris Jugo, subraya la relevancia del encuentro: “Periscopio Cáceres representa el espíritu de la candidatura: una ciudad que dialoga, que comparte y que confía en su juventud para proyectar su futuro cultural”.

Según la organización, la participación juvenil no es un complemento sino un eje central del proyecto Cáceres 2031, que apuesta por un modelo cultural sostenible, inclusivo y corresponsable, donde creatividad y colaboración sean herramientas para imaginar nuevas formas de vivir la ciudad.

La participación está abierta a jóvenes creadores, profesionales de la cultura, asociaciones, colectivos y ciudadanía interesada. La información completa y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial del proyecto.

Con este encuentro, Cáceres da un paso más en su estrategia hacia 2031, reforzando la idea de que una capital cultural se construye con y para la ciudadanía, y que la creatividad es una herramienta esencial para definir la ciudad del futuro.