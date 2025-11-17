Capellanías avanza en su expansión industrial: "Ahora toca atraer empresas"

La capital cacereña continúa dando pasos en su proceso de expansión industrial. El Gobierno local anunció el pasado 24 de octubre que el 85% del nuevo suelo previsto para la ampliación del polígono de Las Capellanías ya es de propiedad municipal. El concejal Pedro Muriel precisó que este porcentaje «está firmado o pendiente de la firma ante notario», por lo que oficialmente pertenece al ayuntamiento, mientras que el 15% restante continúa en negociaciones, a falta de decidir si se opta por la vía de la expropiación.

La noticia ha sido recibida con optimismo en el polígono cacereño. «Sabemos que el proyecto ya está adjudicado, que se están realizando los primeros contactos con las empresas y que las obras podrían comenzar de manera inminente», explica Emilia Casado, presidenta de Apilca.

La también gerente de Mofexsa admite que aunque el anuncio no les ha pillado por sorpresa, es «ilusionante» porque da respuesta a una reivindicación que los empresarios cacereños llevan años planteando. No obstante, advierte que los empresarios permanecen «expectantes» ante lo que suceda a partir de ahora y pide a las administraciones locales y autonómicas que aprovechen la oportunidad para atraer empresas nacionales e internacionales y que, al calor del proyecto CC Green, Cáceres también logre seducir a compañías del ámbito tecnológico.

A pesar del esperado avance, desde Apilca y el sector empresarial que representan en Capellanías insisten en que Cáceres llega tarde a la carrera por la industrialización. «Estamos muy disgustados con respecto a las infraestructuras.

La ciudad sigue aislada a nivel de comunicaciones y eso está suponiendo un retraso en la llegada de industrias», lamenta Casado, que critica el retraso histórico del tren y de la autovía entre Cáceres y Badajoz, cuya finalización «se habla ahora en plazos de diez años», y alerta de que esa lentitud penaliza la competitividad del tejido empresarial extremeño.

Entre los principales problemas, subraya la fuga de talento joven y cualificado ante la escasez de oportunidades, la falta de relevo generacional y la dificultad para encontrar personal comprometido, un desafío que afecta especialmente a los negocios locales y provoca que el ánimo de los empresarios «sea bajo», asegura. «Tenemos empresas muy pequeñas, principalmente del sector servicios, y necesitamos que la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres trabajen para agilizar plazos, conseguir suelo industrial, asentar industrias y mejorar las infraestructuras».

Sobre las recientes declaraciones del concejal local Pedro Muriel, en las que afirmaba que la capital cacereña «ha cogido velocidad en materia de empleo y se nota el dinamismo económico», la presidenta de Apilca advierte de que, si no se revierte la situación actual en los próximos cinco o diez años, la pequeña y mediana empresa desaparecerá o será totalmente diferente a como hoy la conocemos. «No quiero ser pesimista, pero creo que nos tenemos que arremangar todos y ponernos a trabajar de manera incesante e incansable porque queda muchísimo por hacer», apunta.

Expectativas con CC Green

Gran parte de las esperanzas del empresariado cacereño están puestas en el proyecto CC Green, el futuro centro de almacenamiento de datos que la compañía Nostrum Group ha proyectado al norte de Capellanías. La inversión, que supera los 150 millones de euros, es vista como una pieza estratégica para transformar el perfil económico de la ciudad, y desde Apilca confían en que actúe como «empresa tractora» del desarrollo económico de la zona.

«Es un proyecto muy ambicioso y de gran importancia para la ciudad y la región. No solo va a suponer una creación de puestos de trabajo, sino que puede servir para que otras empresas miren hacia Cáceres y la pongan en el mapa», apunta la presidenta.

Recreación del proyecto CC Green, el futuro centro de almacenamiento de datos, en Capellanías. / Cedida

Casado confía en que marque un punto de inflexión y contribuya a romper la dependencia del sector servicios, pero insiste en que las administraciones deben redoblar esfuerzos para captar nuevas industrias, porque «las que hay actualmente en Capellanías, salvo excepciones como Catelsa, son medianas y pequeñas, y atraviesan un momento complicado», asegura.

Estrategia conjunta

Desde el equipo de Gobierno municipal subrayan que la ampliación de Capellanías forma parte de una estrategia integral de industrialización, y destacan la colaboración directa con Apilca. «Existe una línea de comunicación constante entre el ayuntamiento y la asociación empresarial, liderada por el alcalde, Rafa Mateos, y centrada en atender las necesidades reales del polígono», aseguran fuentes municipales.

El consistorio afirma que se está trabajando de forma paralela en mejorar las condiciones actuales del parque industrial, con actuaciones específicas en asfaltado, limpieza, recogida de residuos y seguridad. En este sentido, indican que están desarrollando un «proyecto piloto de videovigilancia y seguridad pasiva» en todo el recinto para reforzar la protección de las instalaciones.

Asimismo, el ejecutivo local recalca que Apilca es «plenamente conocedora del trabajo que se está realizando conjuntamente con la Junta de Extremadura» para hacer realidad la histórica demanda de suelo industrial disponible y dar respuesta a esta necesidad creciente en la ciudad, de manera que la ampliación ejecutada ahora constituya solo el primer paso de un proceso más amplio destinado a facilitar la implantación de nuevas empresas.

En paralelo, Cáceres continúa reclamando al Gobierno central mejoras en las comunicaciones ferroviarias y por carretera, especialmente la conexión por autovía con Badajoz, para que la ciudad «no pierda el tren de las oportunidades» y pueda competir en igualdad con otras capitales españolas.

Un impulso necesario, pero insuficiente

Mientras el consistorio pone sobre la mesa los avances administrativos, los empresarios reclaman seriedad y planificación a largo plazo. La ampliación de Capellanías se percibe como una oportunidad estratégica, pero también como una llamada de atención sobre los déficits que siguen frenando el crecimiento industrial de Cáceres: la falta de infraestructuras, la escasez de grandes empresas tractoras y la pérdida continua de capital humano hacia otras regiones.

«Debemos remar todos en la misma dirección», remarca la dirigente de Apilca. «La ampliación del polígono es un primer paso muy importante, pero el verdadero reto empieza ahora: atraer empresas, crear empleo de calidad y hacer de Cáceres una ciudad industrialmente viva», concluye.

Desde el ayuntamiento se comparte esa visión. La clave estará, según coinciden ambas partes, en mantener la cooperación entre administraciones y sector privado, acelerar la disponibilidad del suelo y mejorar la conectividad de la ciudad.