Los vecinos de Cáceres, tras el paso de la borrasca Claudia en Cuartos del Baño: "Si hubiera llovido durante una semana, de aquí no salimos en un mes"

Los fuertes episodios de lluvia provocados por la borrasca Claudia han vuelto a dejar aislados a los vecinos de Cuartos del Baño. Durante tres días, el acceso a este enclave, situado a las afueras de Cáceres, quedó totalmente bloqueado por la crecida del río Salor, dejando a sus varios de sus habitantes incomunicados.

Este lunes, con el nivel del agua ya descendido y sin alerta meteorológica, varios vecinos han comenzado a adecentar por sus propios medios el puente que da acceso a este paraje, retirando ramas y juncos arrastrados por el río que habían taponado el puente. Florentino Salas, quien reside habitualmente en la capital cacereña aunque también pasa algunas temporadas en la vivienda que posee en la zona, considera que es "una vergüenza" la situación que llevan años soportando.

Además, cuenta cómo las intensas precipitaciones de la pasada semana le sorprendieron en la zona, dejándole aislado durante tres días. “Si hubiera llovido durante una semana, de aquí no salimos en un mes”, asegura.

Un puente bajo amenaza

Según Salas, actualmente 66 parcelarios ocupan el entorno de Cuartos del Baño, de los cuales unas siete u ocho familias viven allí de manera permanente. Y el problema no es nuevo. "El año pasado tuvo que intervenir la Guardia Civil para que los vecinos pudiéramos circular por el camino, que permanece en un estado de abandono", subraya. “En lugar de darse prisa, lo que hacen es perder el tiempo y no acaban de arreglarlo, y así no hay forma de levantar cabeza”, denuncia.

El cacereño describe cómo la crecida del río provoca inundaciones en un corto periodo de tiempo: “El agua baja muy deprisa, arrastra todo lo que pilla a su paso y se taponan los accesos. Siempre sucede lo mismo, porque no nos acaban de arreglar el camino para que la gente pueda entrar y salir como es debido…”.

Sin respuesta del ayuntamiento

Hasta el momento, desde el gobierno local no han ofrecido respuesta sobre los trabajos pendientes para garantizar un acceso seguro y permanente al enclave.

Los vecinos, desesperados, piden insistemente al ayuntamiento que actúe de una vez: "Que se pongan las pilas y solucionen un problema que viene de atrás", reclama Salas. Sin embargo, la sensación de abandono institucional sigue siendo un motivo de frustración constante para quienes viven o pasan temporadas en la zona.