Fedexcaza, que controla la población de jabalíes, también pondrá coto a las palomas en Cáceres

Después de que se diera a conocer que el Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (SCAES), gestionado por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha conseguido “resultados muy positivos” y reducir “casi a cero” la sobrepoblación de jabalíes en la ciudad, el Ayuntamiento de Cáceres plantea poner ahora coto a las palomas.

Nueva servicio

Para ello ya se prepara un acuerdo con Fedexcaza con el objetivo de prestar de un servicio de recogida y gestión de las palomas para realizar el control poblacional de esta especie, que afecta al patrimonio de la ciudadela medieval y degradan las estructuras, sobre todo las de la muralla cacereña, ya que está hecha de muros de tierra y cal donde anidan muchas de estas aves.

El objetivo es que se ponga en marcha antes de fin de año, dado que la acumulación de estas aves acumulaciones y sus excrementos provocan daños y problemas de salubridad.

El objetivo: disminuir la densidad de población de esta ave, pues su proliferación es un asunto que preocupa a los ciudadanos, a los hosteleros y también por los daños que provocan en el patrimonio, destacan desde el consistorio.

Patrimonio

“Es una cuestión que preocupa a los ciudadanos de Cáceres, que preocupa también a los hosteleros y que de manera especial preocupa a los vecinos de la ciudad monumental por los daños que causan en el patrimonio. Y estudiamos adjudicar un contrato que tenga por objeto el control de las palomas en nuestra ciudad”, explicaba el alcalde, Rafael Mateos, hace un año en un encuentro con los medios en la zona de San Blas.

Palomas en el Foro de los Balbos. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Jabalíes

En cuanto al servicio de tiro con arco para los jabalíes, autorizado el 10 de mayo de 2022, nació como respuesta a la “creciente presencia de jabalíes en el casco urbano y su entorno, que provocaba daños, accidentes y numerosas quejas vecinales”. Antes de su puesta en marcha, la Policía Local registraba hasta 88 avisos al año por la presencia de estos animales en distintas zonas de la ciudad.

Durante el último periodo de actuación (de agosto de 2024 a septiembre de 2025), el grupo de 18 arqueros cualificados del SCAES-FEDEXCAZA ha llevado a cabo un control selectivo en el entorno urbano y periurbano de la capital cacereña, con un resultado de 41 jabalíes controlados.

Los datos reflejan una reducción “drástica y sostenida” de la presencia de jabalíes en el municipio desde que comenzó el programa. En el primer año completo de trabajo (2022-2023), el SCAES realizó 138 salidas, con 45 ejemplares capturados y una disminución de los avisos vecinales a solo 17. Actualmente, los avisos vecinales por presencia de jabalíes se han reducido “prácticamente a cero”.