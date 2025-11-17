Fito, Ara Malikian, El Kanka… el mapa sonoro de Cáceres en 2026 toma forma

El mapa sonoro de Cáceres para el año 2026 ya comienza a tomar forma con el anuncio de numerosos conciertos en la ciudad, que llenarán la agenda cultural. Fito, Ara Malikian, Miguel Ríos, El Kanka, Quique González…

Recinto Hípico y Palacio de Congresos

Uno de los bolos más sonados es el de Fito & Fitipaldis que aterrizarán el 11 de abril en el Recinto Hípico, dentro de su gira ‘Aullidos’. Las entradas ya están a la venta por 53,50 euros la general.

Cáceres es una de las ciudades junto a Madrid, Bilbao y Santander donde se han confirmado nuevas fechas tras vender cientos de miles de entradas para el completo de su tour, que alcanza a una treintena de ciudades. Fito & Fitipaldis están en pleno proceso de grabación de su nuevo trabajo, ‘El monte de los aullidos’, su octavo álbum de estudio, cuya publicación está prevista para el próximo otoño.

Ara Malikian también hará parada en la capital cacereña (en el Palacio de Congresos) el día 23 de enero. Uno de los artistas más originales e innovadores del panorama musical mundial presentará su nuevo show: ‘Intruso’.

El virtuoso violinista de origen libanés se embarca en otra gira en la que pretende transmitir un viaje muy personal, «partiendo de la angustia de no encajar en ningún lugar para por fin abrazar la riqueza de mi identidad multicultural y encontrar mi hogar en el mundo entero a través del arte y la música», señala el artista.

Ara Malikian regresa a Cáceres en enero. / CEDIDA

Cierre de gira

El Kanka también acaba de anunciar su nueva gira ‘La calma’, en la que regresa a Cáceres a un año vista: el 12 de diciembre de 2026, en el Palacio de Congresos. Previamente, pasará por Sevilla, Granada, Barcelona y Gijón.

Un grande de la escena musical, el incombustible Miguel Ríos vuelve a ponerse en carretera para tirar millas con su nueva (¿y última?) gira titulada ‘El último vals’. Y recalará en Cáceres y Badajoz, con fechas ya cerradas, aunque también habrá que esperar a 2026: el 28 de febrero en el Teatro López de Ayala y el 7 de marzo en el Palacio de Congresos de Cáceres.

La gira permitirá al cantante presentar su nuevo trabajo en directo y acompañado en el escenario por cuatro músicos multi instrumentistas para ofrecer un formato electroacústico donde el rock y el country se encuentran. Ese trabajo se titula ‘El último vals’ y está compuesto por el propio Ríos y el productor José Nortes y grabado íntegramente en el madrileño Black Betty Studios.

También habrá que esperar al nuevo año (el 16 de enero) para disfrutar de Quique González, de gira con su nuevo álbum ‘1973’. Toda una declaración de intenciones que su año de nacimiento titule su nuevo disco. «Porque si algo ha caracterizado la carrera de Quique González es esa honestidad permanente que le ha proporcionado un público fiel como pocos. Ejércitos del rock rompiendo filas. Conserjes de noche. Delantera mítica. Los detectives. La tripulación», destacan desde su sello discográfico.