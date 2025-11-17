La Fundación Tatiana de Cáceres concluye este miércoles el ciclo sobre protección del patrimonio

La Fundación Tatiana de Cáceres concluye este miércoles, día 19, el ciclo de mesas redondas que se han desarrollado bajo el título 'La protección del patrimonio histórico', organizadas por la citada fundación y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX).

La tercera y última conferencia tendrá lugar a las 19,30 horas en el Palacio de los Golfines de Abajo, sede de la fundación, y esta sesión estará centrada en el patrimonio inmaterial y los conjuntos históricos.

La experta María Jesús Viguera expondrá algunas ideas sobre la dimensión histórica de Cáceres, mientras que Pilar Barraca propondrá un debate sobre la controvertida definición del patrimonio inmaterial y, por último, Juan Rodríguez, ofrecerá una visión sobre los cuentos populares.

En la primera sesión participaron Feliciano Correa, académico de la RAEX, quien destacó el papel decisivo de los ayuntamientos en la defensa del patrimonio histórico; Arsenio Sánchez, técnico del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que compartió su amplia experiencia internacional en la restauración del patrimonio documental; y Celia Martínez, profesora universitaria y vicepresidenta del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS, que abordó la importancia de la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural Patrimonial, suscrita en 2022, para el desarrollo sostenible de ciudades históricas como Cáceres.

En la mesa redonda del miércoles 12 de noviembre, la sesión se dedicó al patrimonio documental y bibliográfico y contó con la participación de Eva Marín López, archivera, que expuso la relevancia de los archivos históricos en la cultura española, y Agustín Vivas Moreno, catedrático de la Universidad de Extremadura y miembro de la Unión de Bibliófilos Extremeños, que ofreció su visión sobre la historia cultural de la archivística.

Patrimonio inmaterial

Finalmente, este miércoles, 19 de noviembre se celebrará la tercera mesa redonda, centrada en el patrimonio inmaterial y los conjuntos históricos, con intervenciones de María Jesús Viguera Molins, académica de la RAEX, que abordará la dimensión histórica de Cáceres; Juan Rodríguez Pastor, académico correspondiente, quien tratará el valor del patrimonio oral y los cuentos populares; y Pilar Barraca de Ramos, asesora del Ministerio de Cultura, que propondrá el debate sobre la definición del patrimonio inmaterial.

El ciclo será clausurado por María del Mar Lozano Bartolozzi, directora de la Real Academia de Extremadura, y Teodoro Sánchez Ávila Sánchez-Migallón, en representación de la Fundación Tatiana.