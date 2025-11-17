El hombre que se coló de madrugada en su cama: así murió Encarnita Polo, la artista que renació ante el público cacereño

La muerte de la cantante sevillana Encarnita Polo, de 86 años, ha conmocionado al mundo de la música y mantiene abierta una investigación policial por las circunstancias del suceso. Según los primeros indicios, la artista falleció en la residencia Decanos de Ávila tras ser presuntamente asfixiada por un residente octogenario que entró de madrugada en su habitación y se metió en su cama mientras dormía.

Fuentes policiales detallan que el hombre habría salido de su cuarto durante la noche y accedió sin aviso al dormitorio de la artista. Se abalanzó sobre ella cuando estaba acostada y la asfixió, hechos que están todavía en fase de investigación. Los celadores habrían acudido alertados por los ruidos y lo encontraron encima de Polo, que ya no respiraba. Intentaron reanimarla sin éxito.

El presunto agresor está ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Ávila. La empresa gestora del centro asegura que no había mostrado comportamientos violentos previos, no estaba catalogado como paciente psiquiátrico y se encontraba en fase de adaptación a la medicación.

A día de hoy, no hay explicación clara sobre por qué decidió entrar en la habitación de la artista.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, comunicó el fallecimiento y pidió respeto en este momento de dolor. “Pasó sus últimos años rodeada de cariño”, expresó en su mensaje a allegados.

La trágica noticia ha devuelto el foco sobre la relación de Encarnita Polo con Cáceres, ciudad donde vivió uno de los momentos más celebrados de su resurgir artístico. En 2010 participó en la Semana de la Copla en la Filmoteca de Extremadura, invitada por la cantante cacereña Pilar Boyero, en pleno renacimiento de su popularidad gracias al fenómeno de los politonos y al viral baile de Beyoncé con Paco, Paco, Paco.

En aquel encuentro, emocionada por su inesperada segunda juventud mediática, dijo:

“La adoro. Con Beyoncé he tenido otra vez un éxito que no esperaba. Le daría un beso.”

La artista que nunca dejó de ser ella

En su visita a Cáceres, Polo abrió su corazón ante el público: habló de la música, de la industria y de su vida cotidiana. “Voy al gimnasio y no me muevo de casa si no tengo compromiso”, contó entonces, reivindicando también la libertad de vivir sola:

“Desde que no estoy enamorada, me siento muy bien. No sabe lo bien que se vive sola.”

Defensora de la copla —“más de moda que nunca”— recordó incluso cómo durante el franquismo le prohibieron interpretar Paco, Paco, Paco ante Franco porque contenía su nombre.

Con su muerte, Encarnita Polo deja un legado que une varias épocas de la música española: pionera del flamenco-pop, icono popular y resucitada mediática gracias a un ritmo pegadizo que atravesó generaciones.

Cáceres, que la vio brillar en su segunda vida artística, despide ahora a una figura única cuyo recuerdo permanece intacto.