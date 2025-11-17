Juan Francisco Rivero, pregonero de la Navidad de Cáceres.

La Asociación Belenista de la Diócesis de Coria-Cáceres ha designado a Juan Francisco Rivero Domínguez como Pregonero de la Navidad 2025. La elección tuvo lugar durante la última sesión ordinaria de la Junta Directiva de la entidad.

Natural de Hinojal (Cáceres), Rivero es doctor en Turismo y periodista, con una extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación, el turismo cultural y la promoción de Extremadura dentro y fuera del país. Su perfil académico y profesional lo ha convertido en una referencia destacada del sector.

Doctor por la Universidad Antonio de Nebrija, ha centrado su investigación en el turismo cultural en la Raya luso-extremeña, materia en la que está considerado un reconocido especialista. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, formó parte de la primera promoción de periodistas universitarios de España. A nivel profesional, desarrolló más de tres décadas de trabajo en el Servicio de Prensa de la Dirección General de Turismo de España (1987–2018), además de dirigir diversos estudios y proyectos de comunicación turística tanto en destinos nacionales como internacionales.

Su compromiso con el turismo y la comunicación se ha reflejado también en su intensa actividad asociativa: fue presidente de Skal España (2024/2025), presidente de honor del Skal de Madrid y fundador y vicepresidente de Skal Europa, organización internacional que agrupa a profesionales de alto nivel del sector turístico. Además, fue presidente fundador de la Asociación Extremeña de Periodistas y Escritores de Turismo, cofundador de la Asociación Balear de Periodistas de Turismo y vicepresidente de la Federación Española.

Rivero es asimismo Académico de la Academia de Gastronomía de Extremadura y de la Real Academia Europea de Doctores, así como Cronista Oficial de Las Brozas y de su localidad natal, Hinojal. En los últimos años ha sido ponente en destacados foros internacionales, como el Congreso Mundial de la Pastoral de Turismo celebrado en Santiago de Compostela (2022) o el Congreso de Turismo Religioso y Sustentable en Fátima (2024), abordando temas actuales como el turismo religioso y su relación con la inteligencia artificial.

El presidente de la Asociación Belenista, Jorge Rodríguez Velasco, ha subrayado la idoneidad del nombramiento: «hemos querido confiar el pregón a un experto que conoce en profundidad la realidad de nuestra tierra y sus tradiciones, y que puede ayudarnos a unir el sentido más hondo de la Navidad, el nacimiento de Cristo, con el valor de nuestro patrimonio cultural y con la manera en que la sociedad actual vive y se reconoce en estas fiestas».

El Pórtico de la Navidad, acto en el que tradicionalmente se enmarca el anuncio navideño, se celebrará el sábado 13 de diciembre de 2025, a las 20:00 h, en la Concatedral de Santa María. Durante la ceremonia, los asistentes podrán escuchar las palabras del pregonero, acompañadas del repertorio de villancicos del Coro Rociero de Cáceres.