Malpartida de Cáceres se convierte en uno de los 12 pueblos de película

Malpartida de Cáceres es uno de los 12 municipios que integran en la nueva ‘Red de Pueblos de Película’, un proyecto que agrupa a pequeñas localidades de todo el país, cuyo patrimonio audiovisual es capaz de impulsar su desarrollo turístico, cultural y económico y que se ha presentado en el marco de la Feria Internacional de Turismo Interior (INTUR), celebrada en Valladolid.

Integrantes

La red se ha fundado con la participación de Alfoz de Lloredo (Cantabria), Ayna (Albacete), Bielsa (Huesca), Cardona (Barcelona), Comillas (Cantabria), Covarrubias (Burgos), Loarre (Huesca), Malpartida de Cáceres (Cáceres), Santo Domingo de Silos (Burgos), Tabernas (Almería), Torrelaguna (Madrid) y Tossa de Mar (Girona). Y nace para dar visibilidad a aquellos pueblos que tienen un interés especial gracias a su vínculo con el patrimonio audiovisual nacional.

Durante la presentación en INTUR, la presidenta de la red, Ana Alonso, ha señalado que estos municipios “albergan un legado fílmico de gran valor” y que el objetivo es que todos ellos alcancen mayor protagonismo a través de esta red y “se generen dinámicas para compartir las mejores fórmulas para optimizar el impacto audiovisual en los territorios rurales”.

A lo largo de 2026, la red prevé celebrar varios encuentros online y presenciales para impulsar las sinergias entre estos municipios y para conseguir la adhesión de nuevas localidades a la red.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha destacado el “gran impacto” que tuvo el rodaje de la serie de la HBO ‘Juego de Tronos’ en el Monumento Natural de Los Barruecos, “no solo durante la grabación, sino también a lo largo de los años”. Ya que “los fans de la serie siguen visitando, año tras año, el escenario de la mayor escena épica de todos los tiempos, contribuyendo así a generar turismo y riqueza en el pueblo”.

Presentación de la red en INTUR. / EL PERIÓDICO

Observatorio de Turismo de Pantalla

El lanzamiento de la iniciativa en INTUR ha estado acompañado por la presentación de varios datos inéditos del Observatorio de Turismo de Pantalla, que aborda, entre otras cuestiones, el impacto que el sector audiovisual tiene en el mundo rural, según recoge el consistorio malpartideño en nota de prensa.

El estudio revela que el 65 por ciento de los encuestados ha descubierto algún pueblo gracias al mundo audiovisual. De ellos, el 26 por ciento reconoce que tiene intención de visitarlos y el 27 por ciento ya ha estado en alguno de estos municipios.

El 65 por ciento de los encuestados ha descubierto algún pueblo gracias al mundo audiovisual

En el caso de los potenciales turistas de pantalla extranjeros, el estudio revela que entre el 22 por ciento y el 40 por ciento de los encuestados ha descubierto algún lugar de España gracias a películas, series, etc. De ellos, más de la mitad señala que alguno de estos descubrimientos ha sido específicamente un pueblo.

Cabe señalar que el informe también refleja que tres de cada 10 encuestados estaría dispuesto a pagar más por una experiencia de turismo de pantalla especialmente diseñada por un operador turístico en cualquier parte del mundo. En el caso de los estadounidenses, la cifra asciende a casi la mitad de los encuestados: el 48 por ciento.