El Paseo Alto vuelve a clamar contra los botellones masivos y pide más presencia policial: "Estamos hartos, la mayoría son menores"

"Estamos hartos". El Paseo Alto de Cáceres clama nuevamente contra los botellones ilegales tras varios episodios durante los últimos fines de semana. El presidente vecinal, Raúl Gallego, ha elevado la queja a los medios de comunicación para intentar que las instituciones se pongan manos a la obra para tratar de controlar estas actividades en la zona.

"Ya hemos solicitado una reunión con el ayuntamiento, se la hemos pedido directamente al alcalde, Rafa Mateos", cuenta Gallego. Incide en que uno de los problemas más importantes, además de que el botellón está prohibido, es que "son menores los que van al Paseo Alto a beber alcohol".

Prohibido

Tal y como está estipulado en la Ley de Seguridad Ciudadana, el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos está prohibido en todo el país cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Está catalogado como infracción leve, por lo que podría suponer una multa de entre 100 y 600 euros. Además, la ciudad de Cáceres reforzó esta prohibición de forma expresa en 2020. La junta de gobierno local tomó el acuerdo de no permitir la celebración del botellón en ninguna de las vías públicas de la ciudad, dejando como único espacio habilitado el recinto ferial. Además, la ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y en la adolescencia ya prohíbe desde su entrada en vigor en 2018 el consumo de alcohol en vías y zonas públicas, salvo en los veladores, terrazas y en los espacios dedicados al ocio expresamente habilitados para ello.

"En el Paseo Alto sufrimos botellones masivos y con menores, y todas las consecuencias que acarrea", explica Gallego. Cuando se celebran allí este tipo de eventos, la suciedad es notoria durante la mañana siguiente. Es habitual vislumbrar bolsas de plástico tiradas por el suelo, botellas de refresco grandes y litronas de cerveza en los bancos, e incluso restos de cristales.

Más policías

Por ello, van a solicitar a las instituciones un aumento de la presencia policial en la zona más afectada, que es en las inmediaciones de las letras de Cáceres, la ermita de los Santos Mártires y en el Paseo de Ibarrola, justo donde están los bancos artísticos.

Además, Gallego pide más civismo a toda la población cacereña: "Se ha celebrado un evento de hamburguesas en la plaza de toros, y todo el mundo que se las tomaba en las inmediaciones de nuestras casas han tirado los cartones en los que las entregaban al suelo. Han provocado mucha suciedad", concluye.

Fotogalería | Vandalismo en el paseo Alto de Cáceres / Cedidas

Vandalismo

No es la primera vez que el Paseo Alto sufre vandalismo. En abril de este mismo año, el cableado de unas farolas que estaban recién instaladas fue destrozado, ni siquiera se lo llevaron. Gallego ya lo achacó como una consecuencia de los botellones y solicitó por aquel entonces que aumentase la presencia policial. Además, en enero de este mismo año la Policía Local se vio obligada a precintar el parque infantil porque un grupo de personas destrozó el perímetro hecho con vallas de madero y las tiró al interior del recinto, provocando que sea un peligro que los niños puedan jugar allí en sus atracciones.