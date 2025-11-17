Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

El Paseo Alto vuelve a clamar contra los botellones masivos y pide más presencia policial: "Estamos hartos, la mayoría son menores"

Durante los últimos fines de semana, los jóvenes han retomado la actividad en la zona. "Lo que más molesta es la suciedad que dejan", indica el presidente vecinal, Raúl Gallego

Galería | Consecuencias de los botellones en el Paseo Alto de Cáceres

Galería | Consecuencias de los botellones en el Paseo Alto de Cáceres

Ver galería

Galería | Consecuencias de los botellones en el Paseo Alto de Cáceres /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

"Estamos hartos". El Paseo Alto de Cáceres clama nuevamente contra los botellones ilegales tras varios episodios durante los últimos fines de semana. El presidente vecinal, Raúl Gallego, ha elevado la queja a los medios de comunicación para intentar que las instituciones se pongan manos a la obra para tratar de controlar estas actividades en la zona.

"Ya hemos solicitado una reunión con el ayuntamiento, se la hemos pedido directamente al alcalde, Rafa Mateos", cuenta Gallego. Incide en que uno de los problemas más importantes, además de que el botellón está prohibido, es que "son menores los que van al Paseo Alto a beber alcohol".

Prohibido

Tal y como está estipulado en la Ley de Seguridad Ciudadana, el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos está prohibido en todo el país cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Está catalogado como infracción leve, por lo que podría suponer una multa de entre 100 y 600 euros. Además, la ciudad de Cáceres reforzó esta prohibición de forma expresa en 2020. La junta de gobierno local tomó el acuerdo de no permitir la celebración del botellón en ninguna de las vías públicas de la ciudad, dejando como único espacio habilitado el recinto ferial. Además, la ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y en la adolescencia ya prohíbe desde su entrada en vigor en 2018 el consumo de alcohol en vías y zonas públicas, salvo en los veladores, terrazas y en los espacios dedicados al ocio expresamente habilitados para ello.

"En el Paseo Alto sufrimos botellones masivos y con menores, y todas las consecuencias que acarrea", explica Gallego. Cuando se celebran allí este tipo de eventos, la suciedad es notoria durante la mañana siguiente. Es habitual vislumbrar bolsas de plástico tiradas por el suelo, botellas de refresco grandes y litronas de cerveza en los bancos, e incluso restos de cristales.

Más policías

Por ello, van a solicitar a las instituciones un aumento de la presencia policial en la zona más afectada, que es en las inmediaciones de las letras de Cáceres, la ermita de los Santos Mártires y en el Paseo de Ibarrola, justo donde están los bancos artísticos.

Además, Gallego pide más civismo a toda la población cacereña: "Se ha celebrado un evento de hamburguesas en la plaza de toros, y todo el mundo que se las tomaba en las inmediaciones de nuestras casas han tirado los cartones en los que las entregaban al suelo. Han provocado mucha suciedad", concluye.

Noticias relacionadas y más

Fotogalería | Vandalismo en el paseo Alto de Cáceres

Fotogalería | Vandalismo en el paseo Alto de Cáceres

Ver galería

Fotogalería | Vandalismo en el paseo Alto de Cáceres / Cedidas

Vandalismo

No es la primera vez que el Paseo Alto sufre vandalismo. En abril de este mismo año, el cableado de unas farolas que estaban recién instaladas fue destrozado, ni siquiera se lo llevaron. Gallego ya lo achacó como una consecuencia de los botellones y solicitó por aquel entonces que aumentase la presencia policial. Además, en enero de este mismo año la Policía Local se vio obligada a precintar el parque infantil porque un grupo de personas destrozó el perímetro hecho con vallas de madero y las tiró al interior del recinto, provocando que sea un peligro que los niños puedan jugar allí en sus atracciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
  2. La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
  3. El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
  4. Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
  5. Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
  6. El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
  7. Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
  8. Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe

Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros

Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros

El Paseo Alto vuelve a clamar contra los botellones masivos y pide más presencia policial: "Estamos hartos, la mayoría son menores"

El Paseo Alto vuelve a clamar contra los botellones masivos y pide más presencia policial: "Estamos hartos, la mayoría son menores"

El fenómeno imparable de Sanguijuelas del Guadiana arrasa en Cáceres: "Son nuestros y tenemos que cuidarlos"

El fenómeno imparable de Sanguijuelas del Guadiana arrasa en Cáceres: "Son nuestros y tenemos que cuidarlos"

El polígono cacereño de Capellanías avanza en su expansión industrial: "Ahora toca atraer empresas"

El polígono cacereño de Capellanías avanza en su expansión industrial: "Ahora toca atraer empresas"

Fito, Ara Malikian, El Kanka… el mapa sonoro de Cáceres en 2026 toma forma

Fito, Ara Malikian, El Kanka… el mapa sonoro de Cáceres en 2026 toma forma

Un loco sin Dios que puede cambiar de opinión

Un loco sin Dios que puede cambiar de opinión

Una nueva crecida del río Salor vuelve a aislar a los vecinos de Cuartos del Baño de Cáceres

Una nueva crecida del río Salor vuelve a aislar a los vecinos de Cuartos del Baño de Cáceres

Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar

Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
Tracking Pixel Contents