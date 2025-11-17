Una pelea multitudinaria en la plaza de la Concepción de Cáceres deja dos heridos: no hay detenidos

La plaza de la Concepción de Cáceres se ha vuelto a convertir esta tarde en una zona de sucesos. Desde que este verano la policía disolviese una pelea en la que uno de los implicados portaba un arpón, este céntrico espacio de la ciudad se había transformado en un espacio un poco más tranquilo. Sin embargo, este lunes ha vuelto a sucederse una pelea multitudinaria.

En torno a las 17.00

Tal y como informa la Policía Nacional al ser consultada por este diario, en torno a las 17.00 horas se ha producido una pelea entre seis o siete personas cuyo origen todavía es desconocido. Según han contado, estos usuarios estaban en el parque de la plaza y, de repente, se ha iniciado la pelea. Una de las personas implicados sufre una lesión leve porque, según testigos presenciales, le han hecho una brecha. Este hombre habría sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres. Otro también ha sufrido heridas, pero únicamente le han realizado una valoración.

Zona de la plaza de la Concepción en la que se ha producido el altercado. / E. P.

Policías

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional y local. Según cuentan fuentes del departamento de prensa, no se ha detenido a ninguna persona. Únicamente han confirmado la implicación de seis o siete personas y que, cuando han llegado los cuerpos policiales, el altercado se ha disuelto.

Testigos presenciales que prefieren no identificarse cuentan que "hemos pasado miedo" al ver la reyerta. Aseguran que una persona estaba alterada y sin camiseta por las inmediaciones de la zona. El motivo de la pelea es todavía desconocido para la Policía Nacional.

La policía, en la zona de la estatua de El Redoble. / E. P.

Refuerzo

El Ayuntamiento de Cáceres y los vecinos de la plaza de la Concepción abordaron el problema de seguridad durante el pasado verano. Las quejas continuas ante la situación de inseguridad y delincuencia concluyeron con una mesa de trabajo en la que la medida inicial que se acordó fue el aumento de las patrullas de agente para provocar un efecto disuasorio.