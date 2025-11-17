Recordando al Maestro Solano, de Cáceres de toda la vida, 30 años después de su adiós

En abril de 1992 el Maestro Solano deja a Extremadura huérfana de su universalidad musical. El cacereño Juan Solano recibe sepultura en Benalmádena después de componer más de 3.000 canciones.

¿Quién fue Juan Solano?

Juan Solano Pedrero fue un músico y compositor universal que todo extremeño debería conocer y del que todo músico podría aprender. Este cacereño, dejó una huella imborrable por su talento artístico y su generosidad personal. Su obra trasciende los límites de la copla, abarcando la zarzuela, la canción ligera, el bolero y el folclore extremeño, convirtiéndolo en un referente del arte en su sentido más amplio.

Admirado por Quiroga

Elogiado por grandes compañeros, compositores e intérpretes, fue admirado por su maestro Quiroga, quien afirmó: "Juan, siendo tú mejor músico que yo, yo me he llevado la gallina de los huevos de oro". También contaron con él letristas como Ochaíta y Rafael de León, y cantantes como Concha Piquer o Isabel Pantoja. Su relación con Cáceres siempre fue especial, a pesar de que muchos creen que su musicalidad andaluza implicaba raíces en el sur, Juan nació y creció en la calle Soledad de Cáceres, y siempre se mostró orgulloso de ser extremeño, incluso cuando alcanzó renombre en tierras lejanas.

Maestro de profesión y creador de sueños, Solano fue un ser querido por todos, generoso y bondadoso, alguien que se emocionaba al escuchar "Aquella Carmen". Descansa en paz en tierras malagueñas, donde cada día contempla el mar que tanto le inspiró para componer y amar. Su legado sigue vivo y seguirá emocionando a quienes conocen y disfrutan de su música.