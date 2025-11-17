Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros

Cáceres está viviendo una revitalización de su ocio nocturno lejos de los circuitos tradicionales de la plaza de Albatros. Dos espacios —Sala Matilda y La Reina— se han consolidado en pocos meses como polos de atracción para públicos muy variados, desde boomers hasta jóvenes de la Generación Z, recuperando así el carácter diverso y cultural que marcó los orígenes de la movida cacereña.

En la calle Juan XXIII, el antiguo local Nioba —inaugurado en 2006 en el hotel Ara como apuesta por diversificar la noche cacereña— vive una nueva etapa. Desde febrero, el cacereño Álex Campos gestiona el espacio bajo el nombre de Sala Matilda, con una programación pensada para ofrecer una alternativa musical a los locales de copas convencionales.

La sala acaba de sumar dos éxitos consecutivos con las actuaciones de Sanguijuelas del Guadiana, el grupo pacense de Casas de Don Pedro que está arrasando en todo el país y que ha agotado entradas en sus dos noches consecutivas en Cáceres.

El proyecto mantiene la esencia de sus orígenes —música, escena y buen ambiente—, pero añade una mirada más actual y un propósito claro: consolidarse como un espacio cultural y de directo dentro de la ciudad.

La Reina: cócteles premium y ambiente cuidado en la calle Amberes

A escasos metros, en la calle Amberes, La Reina se ha convertido en otro de los referentes de la nueva movida. Su propuesta combina coctelería elaborada, música seleccionada y una atmósfera pensada tanto para tardes tranquilas como para noches completas.

El local ofrece desde mojitos, negronis y bloody marys hasta creaciones propias con sello de la casa, acompañados por ibéricos de bellota y conservas premium. Su diseño, cuidado al detalle, busca generar un espacio inclusivo donde conviven diferentes generaciones y perfiles.

Imagen de La Reina. / El Periódico Extremadura

Tanto Sala Matilda como La Reina comparten una característica clave: atraen a un público heterogéneo, algo que muchos asocian con la movida cacereña de los años 80 y 90, cuando Albatros no era territorio exclusivo de jóvenes, sino un espacio para la música, la cultura y la creación.

Estos nuevos locales apuestan por una movida más programada, cuidada y orientada a la experiencia, que va más allá de la oferta de copas y que pretende recuperar ese espíritu original de mezcla, convivencia y cultura urbana.

Interior de La Reina. / El Periódico Extremadura

La consolidación de estos espacios apunta a que otra forma de ocio nocturno es posible en Cáceres: más diversa, más cultural y menos centrada en zonas tradicionales. Y, sobre todo, una movida que vuelve a abrir su abanico a públicos diferentes, como lo hizo en sus mejores años.