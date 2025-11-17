El Servicio de Cirugía Vascular de Cáceres vuelve seis años después

Buenas noticias para los pacientes cacereños con problemas cardio-vasculares. Seis años después, el Servicio de Cirugía Vascular de Cáceres vuelve a abrir, y será a partir del 20 de noviembre. Específicamente serán las consultas de angiología y cirugía vascular en el Hospital Universitario de Cáceres.

Con la puesta en marcha de esta consulta, y de manera progresiva, los pacientes de la provincia no tendrán que desplazarse al Hospital Universitario de Badajoz para la consulta programada de esta especialidad, evitando desplazamientos y mejorando la accesibilidad a la atención sanitaria. Con este paso, el SES, tal y como asegura la Junta, «busca superar el estigma que durante años ha acompañado a esta especialidad y que la provincia de Cáceres se consolide como un lugar de interés para la incorporación de nuevos profesionales».

La planificación del SES contempla la incorporación progresiva de más facultativos, lo que permitirá ampliar la cartera de servicios e incluir, a corto plazo, la cirugía venosa mínimamente invasiva. «Con el objetivo de reforzar la atención y la calidad asistencial, la consulta cuenta ahora con personal de enfermería y TCAE y se ha adquirido un ecógrafo y un eco-Doppler junto al resto de material necesario para su funcionamiento», añaden. Será un médico proveniente de Getafe quien atenderá a los ciudadanos, junto a dos adjuntos de Badajoz que se irán turnando.

Noticia aplaudida

Quien celebra la noticia, aun sin conocer todos los detalles, es Federico Gómez, presidente de la plataforma ciudadana de Cirugía Vascular, quien asegura que se encuentra «contento con la noticia, aunque estaremos expectantes de ver cómo va». La situación, señala, ya era crítica, con 3.000 pacientes perdidos y sin poder ser atendidos si no es en Badajoz. «Algo sabíamos porque nos reunimos hace unas semanas con Encarna Solís, gerente del Área de Salud de Cáceres, y Jesús Diles, Director Gerente del SES», comenta.

«Es un inicio, pues llevábamos seis años ya sin servicio de cirugía vascular», añade, aunque apostilla que «Cáceres lo que necesita es un servicio completo». No obstante, la noticia es más que aplaudida.