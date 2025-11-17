Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'

Un histórico edificio del siglo XVIII ubicado en la Cuesta de la Compañía de la parte antigua de Cáceres va a pasar a tener una nueva vida. La Casa de los Vargas-Figueroa se va a convertir en un local de tardeo y copas gestionado por los cuatro empresarios cacereños que ya regentan 'La Escondida', en la calle Donoso Cortés. Son Juan Manuel Fernández, Ignacio Criado, Alberto Gascón y Javier Acosta. El espacio pertenece a la Fundación Gaspar del Búfalo y fue sometido a una importante reforma en los últimos años para la creación de un albergue, un restaurante, una sala de proyectos sociales y un centro de interpretación tras una inversión de 1,5 millones de euros.

El espacio era gestionado hasta principios de este 2025 por la empresa Sol Naciente, que había creado el recinto 'La Casa del Sol'. Ahora, pasará a denominarse 'Casa Palacchio' y lo explotarán durante los próximos 15 años. "Llevábamos mucho tiempo buscando un lugar que nos permitiese tener posibilidades en cuanto a espacio, y creemos que este es el idóneo. Es un edificio histórico, la localización es perfecta y el estado tan bueno en el que está tras la rehabilitación integral", indica Fernández, uno de los socios.

Equipo empresarial

El equipo empresarial lleva varios años dedicado al mundo de la hostelería y la restauración, y este nuevo espacio les permitirá lograr un mayor desarrollo: "Tenemos el antiguo bulevar, que es un local pequeñito. Necesitábamos más sitio, y en Cáceres no hay muchas más oportunidades como esta. Es el sitio perfecto", incide Fernández.

1.000 metros cuadrados

Contarán con una superficie total de unos 1.000 metros cuadrados. El inmueble cuenta con una tapería, una salita con cristaleras y patio, dos salones de restaurante en la parte de abajo, otros dos en la de arriba y la terraza. Además, gestionarán el hostal, que cuenta con hasta 27 plazas hoteleras. "Explotaremos los eventos gracias al catering Bombón, que lo gestiono yo. Serán bodas, comuniones, bautizos... Y, además, el tardeo con cócteles, cafés, copas y cervezas en la parte de la terraza. Todo en el horario que nos permita la licencia", subraya Fernández.

Hasta diciembre

La gestión de este nuevo recinto, que abrirá en los primeros días de diciembre para poder explotar la Navidad, será similar a la de El Corral de las Cigüeñas. "Nuestro objetivo es atraer a un público de más de 25 años, casi todos de la ciudad de Cáceres. Esa gente que sale a comer y aprovecha la tarde para tomar algo. No lo planteamos como una discoteca o algo parecido, sobre todo por los horarios. También hay mucha afluencia turística que buscaremos aprovechar. Creemos que hay un nicho de mercado porque la ciudad no tiene muchos sitios como este. Además, la propuesta que vamos a presentar es distinta e innovadora", continúa.

"La gestión hasta este momento no ha sido del todo buena en los años anteriores a nosotros. Buscamos cambiar las energías del espacio, que la gente lo viva como una nueva experiencia sin tener referencias anteriores. Que descubran algo nuevo, y que vivan cosas nuevas aquí dentro", concluye Fernández.