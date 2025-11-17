Testigo del accidente en Virgen de la Montaña de Cáceres: "Menos mal que fue un domingo a una hora que no suele haber mucha gente"

El propietario del bar argentino La Pampa en Cáceres, situado frente al bulevar de la avenida Virgen de la Montaña donde este domingo colisionó un vehículo, explica que el accidente podría haber tenido peores consecuencias si hubiera ocurrido tan solo unos minutos antes.

Alrededor de las 16.30 horas, Gerardo Scaldafferro vio cómo un conductor invadía casi por completo el bulevar central con su coche cuando bajaba en dirección a la plaza de los Conquistadores, justo donde habitualmente se instala la terraza del establecimiento. Afortunadamente, el suceso no dejó heridos, pero sí causó desperfectos materiales tanto en el vehículo como en el área que separa ambos sentidos de la avenida.

Según cuenta el empresario, la fortuna quiso que la terraza ya estuviera recogida y el local a punto de cerrar. "Menos mal que fue un domingo a una hora que no suele haber mucha gente por la calle, sino podía haber pasado cualquier cosa", señala. "Que se rompa una mesa o una silla tiene arreglo, pero si hubiera habido personas en ese momento…".

Gerardo explica que uno de sus trabajadores acababa de regresar de limpiar la terraza cuando escucharon el impacto. "El conductor se subió al bulevar porque quiso esquivar al coche que tenía delante y que había reducido la velocidad de golpe. Muy despacio tampoco vendría, pero, por suerte, no pasó nada grave", asegura.

El conductor que invadió el bulevar de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres causó desperfectos materiales / Jorge Valiente

Desde el local no observaron que hubiera personas cruzando el paso de peatones en ese preciso momento, por lo que se desconoce por qué el vehículo que iba delante frenó de manera tan brusca. "Puede ser porque estuviera mirando algo, porque había alguien paseando o por cualquier otra cosa", apunta.

Incidente reciente

El suceso no es el primero que se produce en ese mismo tramo en las últimas fechas. El propietario de La Pampa recuerda que hace apenas unas semanas un joven perdió el control de su motocicleta mientras bajaba en dirección a la plaza de los Conquistadores. En aquella ocasión, la lluvia fue determinante, aunque tampoco hubo que lamentar heridos.

Pese a estos episodios, considera que los problemas registrados en la zona en los últimos meses son puntuales y obedecen, en la mayoría de los casos, a errores humanos de los propios conductores, aunque también alerta del riesgo que supone circular a velocidades elevadas dentro del casco urbano, especialmente en zonas muy transitadas por vehículos y peatones.