Tres jóvenes arquitectos españoles reinventan Navalmoral: así es el proyecto que gana Europan, transformará la ciudad y coserá las vías del tren

El proyecto ‘Action//Re-action’, firmado por los arquitectos españoles Borja Santurino, Luis Manivel y Jaime Barreiro, ha sido elegido como la propuesta ganadora del concurso internacional Europan para el emplazamiento de Navalmoral de la Mata, según anunció este lunes la Junta de Extremadura. Su estudio, con sede en Madrid, se impone así entre las nueve propuestas presentadas para redefinir uno de los espacios con mayor potencial de transformación de la localidad.

Según el jurado, se trata de una propuesta “sensata y ambiciosa” que enfrenta uno de los grandes retos urbanísticos de Navalmoral: la fractura que generan las vías del tren y la antigua N-V, que dividen la ciudad en dos y dificultan su cohesión territorial.

El proyecto plantea una mejora integral de la conectividad norte-sur, uniendo los barrios separados por las infraestructuras ferroviarias, y también una conexión longitudinal entre las áreas de El Prado y Los Viñazos. Lo hace mediante: Nuevos itinerarios peatonales y ciclistas, más zonas verdes y espacios libres, equipamientos públicos para uso comunitario y reutilización de edificios y espacios en desuso

La propuesta no solo elimina barreras, sino que integra la zona en la trama urbana para que deje de ser un límite y pase a ser un espacio de oportunidad.

Un impulso para estudios jóvenes

Al tratarse de uno de los concursos de arquitectura emergente más prestigiosos de Europa, ganar Europan supone para los autores un salto de escala. La Junta de Extremadura firmará un contrato con el estudio para desarrollar el proyecto, con el objetivo de incorporarlo al futuro desarrollo urbanístico del municipio.

El concurso otorgó también dos reconocimientos, un segundo premio: ‘Suturing water, memory and biodiversity together’, del equipo hispano-británico formado por Jorge Espinosa Morales, Javier Herrera Rodríguez, Silvia Montesdeoca Cabrera, José Carlos Ramírez Ceballos y Miranda Inman y una mención especial: ‘reCOSER’, de los arquitectos españoles Ignacio Merina Rivero y Berta Rueda Cano.

Creado en 1989, Europan es un certamen bienal europeo que impulsa proyectos urbanos innovadores con una fuerte dimensión social y medioambiental. Es una de las pocas plataformas que permiten a estudios jóvenes conseguir encargos de gran escala, y una oportunidad clave para experimentar con nuevas formas de habitar las ciudades.

La candidatura extremeña —trabajada en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE)— ha permitido que Navalmoral forme parte este año de los emplazamientos españoles seleccionados, situando a la localidad en el mapa de la innovación urbanística europea.

Con la elección de ‘Action//Re-action’, Navalmoral inicia el camino hacia una transformación profunda, cuyo objetivo es volver a unir lo que un día las vías separaron.