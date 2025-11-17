Un vacío para los mayores de Cáceres durante la semana: del cine barato a dos euros al "¿y ahora qué?"

Las personas mayores se quedan sin los martes de cine barato en Cáceres. La suspensión temporal del programa Cine Sénior en los Multicines (por agotarse la ayuda estatal asignada a la sala) ha dejado a muchos jubilados sin su cita fija durante la semana a dos euros. Sin embargo, la ciudad ofrece otras alternativas culturales y de ocio, y el propio programa sigue vivo en buena parte del país mientras la empresa cacereña espera una ampliación de fondos para poder reactivarlo. Se van a solicitar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura.

Multicines

Los habituales en el cine se enteran de la noticia al leer el cartel informativo en la puerta de los Multicines, y ha sido un golpe de realidad. La medida, que permitía a los mayores de 65 años ver cine todos los martes por dos euros, se había convertido en una cita fija: de los 6 euros habituales se pasaba a pagar solo una tercera parte, lo que abría la puerta a personas que, de otro modo, apenas pisaban una sala. A cambio, el Ministerio de Cultura compensaba a los cines con subvenciones directas.

Mientras se resuelve la petición de ampliación de fondos, los martes vuelven a su precio normal y los mayores solo conservan una tabla de salvación: el Día del Espectador, con entradas a 4,50 euros los lunes y miércoles, según recuerda la propia empresa en sus promociones.

Testimonios

Al enterarse de la noticia, los mayores la consideraban "pésima". Trinidad acudía con sus dos nietas a ver una película este sábado y, al leer el cartel, se mostraba triste. "Me parece muy mal. Es un dinero que hacía que muchísima gente viniera al cine. Son personas que, normalmente, no lo hacían. Me gustaba mucho que estuviese. Me aprovechaba de ello, aunque no acudiese todos los martes. Ojalá puedan recuperarla pronto", indica. Incluso planteó la posibilidad de realizar una recogida de firmas para que regrese.

También Mariángeles llegaba con su nieto para disfrutar de la sesión de tarde y fue justo el momento en el que se enteraba de la noticia: "No me gusta nada que haya pasado esto, me parece fatal. Llevaba mucho tiempo sin venir, pero la gente mayor se aprovechaba mucho", concluye.

Más actividades

Aunque el martes de Cine Sénior se haya apagado, Cáceres no es un desierto cultural para las personas mayores. El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) mantiene una oferta estable de talleres y actividades repartidas por diferentes barrios y centros sociales, con un objetivo claro: envejecimiento activo, convivencia y participación. Entre las opciones que ofrece el ayuntamiento se incluyen talleres de memoria, manualidades y habilidades creativas, bailes regionales y de salón, actividades intergeneracionales en centros vecinales e iniciativas de promoción de la salud y uso de nuevas tecnologías.

A esto se suman otras propuestas de la ciudad que suelen atraer a público sénior: visitas culturales por el casco histórico, rutas suaves por la naturaleza cercana, actividades en asociaciones de mayores y una programación habitual en espacios como el Gran Teatro o la Filmoteca, donde los descuentos por edad siguen siendo una herramienta clave para llenar butacas.

Además, otras actividades recreativas que prefieren los mayores en Cáceres son los bailes de salón y regionales, paseos y rutas suaves por el entorno natural cercano, talleres de manualidades, artes plásticos, lectura o escritura, así como por las excursiones culturales y viajes de un día a otros municipios.

Salud mental

Más allá del ahorro económico, la suspensión tiene una lectura social. Para muchas personas mayores, el cine de los martes funciona como rutina, excusa para salir de casa y momento de encuentro con amigos o familia. La investigación en gerontología lleva años insistiendo en que participar en actividades de ocio y culturales se asocia con mejor salud física y mental, más apoyo social y mayor calidad de vida en la vejez.

Estos estudios señalan que la participación en actividades recreativas reduce síntomas de depresión y soledad. También, que las actividades culturales tienen un impacto positivo en el bienestar emocional y las relaciones sociales. En ese contexto, perder un hábito cultural asequible como el Cine Sénior no es solo una cuestión de 4 euros de diferencia en la entrada; es también un posible golpe a la rutina social de muchas personas que han recuperado el hábito de ir al cine gracias a este programa.