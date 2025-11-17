La visita al cementerio de Cáceres, mejor en 2026

Las X Jornadas Góticas de Cáceres no se han clausurado. Al menos, no todavía. La visita al cementerio —acto final, simbólico e imprescindible de cada edición— tuvo que ser suspendida por la fuerte lluvia, dejando el ciclo cultural en una especie de stand by que, paradójicamente, abre la puerta a su continuidad cuando inicialmente estaba previsto que estas fueran las últimas.

El recorrido por el cementerio viejo, guiado por el cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal, no pudo realizarse por el mal estado del camposanto: agua acumulada, callejas resbaladizas y riesgo de accidentes. La decisión fue aplazar la visita y no cancelarla, con la intención de retomarla tras las fiestas de Navidad, previsiblemente en uno de los domingos de enero de 2026, cuando el cielo cacereño suele mostrar ese azul despejado que ya forma parte del imaginario de estas jornadas.

En la inauguración, Jiménez Berrocal había recibido un merecido homenaje por años de colaboración desinteresada con este proyecto. En sus palabras de agradecimiento pidió a las asociaciones organizadoras que no pusieran fin a las Jornadas, petición que ahora cobra un matiz inesperado: la suspensión ha dejado abierta la posibilidad de una continuidad en un futuro con un formato renovado.

La decisión meteorológica ha operado casi como un guiño narrativo: no hay Jornadas Góticas sin cementerio, y sin ese recorrido final no se entienden plenamente.

Un momento de las jornadas góticas. / El Periódico Extremadura

Aunque la clausura queda pendiente, las Jornadas han ofrecido una semana intensa alrededor del universo gótico, con Cthulhu como emblema gráfico —obra de la artista Miriam Gómez— y una programación que completó aforo en varias actividades.

El ciclo arrancó el jueves 6 con la proyección de En la boca del miedo, de John Carpenter, en la Filmoteca de Extremadura. Al día siguiente, en el Palacio de la Isla, se celebró el homenaje a Jiménez Berrocal y se presentaron el sello y la tarjeta postal “Leyendas de Cáceres”, diseñados por la Asociación Filatélica.

La creadora de contenido y divulgadora del true crime, Drew Tuá, abrió las conferencias con De la sangre a la pluma, repasando figuras criminales y científicas que inspiraron la novela gótica. Presentó también Crónica de sangre, su próximo libro.

Homenaje a Berrocal. / El Periódico Extremadura

Conferencias con aforo completo y actividades para todos los públicos

El fin de semana incluyó una actividad infantil con el actor y cuentacuentos Pep Bruno, mientras que lunes, martes y miércoles concentraron tres conferencias de alto nivel:

Vicente Rodríguez , con A la búsqueda de los antiguos: Lovecraft en el cine

, con A la búsqueda de los antiguos: Lovecraft en el cine Felipe Rodríguez , con El cuervo, imagen y símbolo cultural

, con El cuervo, imagen y símbolo cultural Diego Vinagre Nevado, con Mary Coroner y su relación con Jack el Destripador

Los asistentes destacaron la calidad de las ponencias y su carácter divulgativo, que reafirma el prestigio del ciclo.

El viernes 14 se celebró la conferencia de clausura a cargo del escritor y traductor Fernando López Guisado, Siempre nos quedará Lovecraft, un recorrido por la huella del escritor de Providence en la cultura contemporánea.

Un día antes, el Ateneo de Cáceres acogió la Velada Literaria Gótico-Romántica, con teatro leído —un texto de Vicente Rodríguez sobre un Lovecraft moribundo— y la entrega de premios de la categoría C del Concurso de Microrrelatos “Cáceres Gótica”.

Una clausura aplazada, pero no perdida

El sábado la lluvia resultó incesante y el estado del cementerio hizo inviable la visita. Aunque algunas personas acudieron a la puerta a las 10.00, la organización ya había comunicado la suspensión.

El ciclo queda así inconcluso, pero no cancelado. La visita se retomará en cuanto la meteorología lo permita y, con ella, la clausura de unas Jornadas que han demostrado, un año más, el enorme interés del público por el género gótico.

Los organizadores advierten: “Estén atentos. Lo anunciaremos oportunamente.”