Vox Cáceres quiere que el 8 de noviembre se conmemore en las aulas el legado de los conquistadores extremeños

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha registrado una moción al pleno en la que solicita a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura que el próximo 8 de noviembre sea reconocido como “celebración pedagógica”, en todos los centros educativos de la región, en recuerdo y homenaje a los conquistadores extremeños, “que protagonizaron la hazaña heroica del Descubrimiento de América”.

Valor simbólico

La fecha elegida tiene un “gran valor simbólico”, ya que el 8 de noviembre de 1519 se produjo el encuentro en Tenochtitlan entre el conquistador extremeño Hernán Cortés, natural de Medellín (Badajoz), y el emperador mexicano Moctezuma II, según se desprende de la moción.

Este acontecimiento “marcó un punto de inflexión en la historia universal” y refleja el inicio de los lazos históricos, culturales y lingüísticos que hoy unen a España con los pueblos hispanoamericanos.

Conocimiento histórico "riguroso"

Desde Vox Cáceres consideran que esta celebración tendría un “claro valor pedagógico”, al fomentar entre los estudiantes el conocimiento riguroso de la historia y el desarrollo de competencias críticas a través de proyectos educativos, debates y actividades interdisciplinares.

Asimismo, aportaría un valor cultural, al “reforzar la identidad extremeña y dar a conocer la huella que dejaron nuestros paisanos en el mundo”. También contribuiría a los valores sociales, promoviendo el “sentido de pertenencia a una comunidad con un pasado compartido y fortaleciendo los lazos de fraternidad con América”.

"Lejos de complejos"

Según afirma el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, “los alumnos extremeños deben saber que nuestra tierra fue protagonista en uno de los capítulos más trascendentales de la historia mundial”. Y añade que, “lejos de complejos, debemos sentirnos orgullosos de un legado que nos vincula con más de 500 millones de hispanohablantes”.

Con esta moción, Vox Cáceres reafirma su “compromiso de poner en valor la historia de Extremadura” y de “garantizar que las nuevas generaciones reciban una formación que destaque las aportaciones de nuestra tierra a la cultura hispánica y universal”.