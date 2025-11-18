Alegría en el Colegio de Médicos de Cáceres por la reapertura del servicio de Cirugía Vascular: "Por fin contamos de nuevo con este recurso esencial"

Este lunes salió la noticia de que el servicio de Cirugía Vascular de Cáceres, concretamente el de las consultas de angiología y cirugía vascular, vuelve al Hospital Universitario después de su cierre en 2019. Las reacciones no se han hecho esperar y el Colegio de Médicos cacereño ha querido mostrar, mediante un comunicado, su «profunda satisfacción» por la noticia.

Coincide con otros expertos que indican que la situación ya era insostenible y «crítica», pues los ciudadanos de la provincia de Cáceres dependían del Hospital Universitario de Badajoz, y que su reapertura es todo «un hito largamente esperado tanto por los profesionales sanitarios como por los pacientes cacereños».

Reivindicación constante

El presidente del organismo sanitario, Evelio Robles, asegura que existe «alegría» en el Colegio por una buena nueva «largamente esperada». «Por fin contamos de nuevo con este recurso esencial para que la patología vascular de nuestros pacientes pueda ser atendida en Cáceres», comenta.

Tras seis años de desesperación vecinal, el SES reabrirá el servicio el próximo 20 de noviembre, fecha en el que ya hay citas programadas. El Colegio de Médicos ha sido una de esas voces que siempre han reafirmado la necesidad de reabrir esta especialidad, pues su cierre ya generaba «inequidad y una merma en la calidad asistencial».

«Ha sido una reivindicación constante desde 2019, año en que el servicio se cerró, y cuya recuperación considerábamos imprescindible para garantizar una atención sanitaria justa y cercana», señala Robles.

Agradecimientos

La corporación también ha querido mostrar su agradecimiento a la Consejería de Salud por «el cumplimiento del compromiso adquirido para la reapertura». Considera así que ha cumplido con su palabra y que la reapertura del servicio supone «un paso fundamental para mejorar la atención sanitaria en la provincia». También ha tenido unas palabras de afecto para los profesionales e instituciones «que han contribuido a hacer posible este avance».

No obstante, confía que sea «el primer paso» hacia la consolidación del servicio y que, poco a poco, se vayan incorporando más profesionales y especialistas. Esta es la intención del SES, tal y como señalaba con la noticia. Ahora será un cirujano proveniente de Getafe quien, con dos adjuntos de Badajoz que se irán turnando, atienda a los pacientes con problemas cardiovasculares. Sin embargo, se espera la incorporación progresiva de más facultativos, lo que permitirá ampliar la cartera de servicios e incluir, a corto plazo, la cirugía venosa mínimamente invasiva.

Se prevé que esta medida alivie la situación evitando desplazamientos y se supere «el estigma que durante años ha acompañado a esta especialidad y que la provincia de Cáceres se consolide como un lugar de interés para la incorporación de nuevos profesionales».

Desde este jueves, la consulta cuenta con personal de enfermería y TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y se ha adquirido un ecógrafo y un eco-Doppler junto al resto de material necesario para su puesta en marcha.