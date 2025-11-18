Andrés Sáenz, frutero de Cáceres: "El cliente fiel se perdió hace ya unos años"

Andrés Sáenz, gerente de Frutería Andrés, lleva ocho años al frente de su negocio, ubicado en la galería comercial de la avenida Antonio Hurtado. Por su establecimiento pasa una clientela muy variada, atraída no solo por la amplia oferta de frutas y verduras, sino también por la sección de panadería, que incluye una línea de panes ecológicos cada vez más demandada. Según señala, este tipo de productos no son necesariamente más caros, sino distintos en su elaboración y calidad, además de contar con un peso y textura diferentes. Sáenz destaca que, en los últimos años, ha notado un cambio evidente en los hábitos de consumo. "Los clientes se interesan más por la procedencia de los alimentos y buscan opciones más naturales y sostenibles".

Consumo de fruta

Asimismo, en relación al consumo de fruta, el frutero afirma que este no ha aumentado e, incluso, algunas personas compran menos que antes. "Hace tres años la gente venía directamente a comprar por kilos, ahora, en cambio, la mayoría elige las piezas sueltas, eso ocurre a diario. La gente sigue consumiendo fruta, pero los hábitos han cambiado mucho. Diría que más del 30 % de mis clientes compra hoy de esta manera y, además, se fija mucho más en los precios. También hay quienes buscan calidad a bajo coste, y eso es muy complicado, porque la fruta buena hay que pagarla. Entiendo que hay nóminas y pagas realmente bajas, y por eso muchas personas optan por llevar solo unas piezas en lugar de cantidades mayores".

Cliente fiel

Por otro lado, en cuanto a la competencia con las grandes superficies, cree que el cliente fiel se perdió hace ya unos años. "Hoy en día, a muchas personas les da igual comprar fruta en un comercio local o en una gran superficie. Llevo más de 30 años trabajando en distintos sectores y puedo decir que esa fidelidad de antes, ese compromiso con el pequeño comercio, prácticamente ha desaparecido".

Grandes superficies

"Las grandes superficies nos hacen mucho daño, sobre todo los fines de semana. El simple hecho de que abran hasta las nueve y media de la noche, o incluso en festivos, nos deja en desventaja. Un comercio local no puede permitirse tener más personal para cubrir esos horarios. Además, ellos compran en cantidades enormes: mientras yo adquiero una caja de naranjas, ellos compran diez. Claro que es otro tipo de fruta, la mía es fresca, la recibo a diario, y eso también se nota en la calidad".