Agenda cultural
Autores y expertos protagonizan una semana dedicada a la cultura y al patrimonio en Cáceres
Presentaciones literarias, encuentros con creadores y debates sobre el legado histórico conforman una programación que refuerza el pulso cultural de la ciudad
Tres citas destacadas con la palabra, la ilustración y la reflexión.
Juan Manuel Bermejo Vivas presenta 'Lucio se siente solo'
Dentro del marco del VI Otoño Literario de Cáceres, el escritor Juan Manuel Bermejo Vivas presentará su nueva obra Lucio se siente solo, un delicado texto de prosa poética juvenil que invita a reflexionar sobre la soledad, la empatía y el valor de las emociones.
El encuentro se celebrará el martes 18 de noviembre, de 19.00 a 22.00 horas, en el Ateneo de Cáceres. La lectura promete ser una experiencia sensible y cercana, capaz de conectar tanto con jóvenes como con adultos, ofreciendo un espacio para compartir y dialogar sobre los sentimientos que nos unen.
Javier de Isusi visita la ciudad para repasar su trayectoria en el cómic
Este martes 18 de noviembre a las 19.00 horas, el reconocido autor de cómic Javier de Isusi participará en una nueva sesión del Aula 'José María Valverde' de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEX). El encuentro, de entrada libre, se celebrará en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres.
Durante la actividad, el creador bilbaíno hará un recorrido por su destacada trayectoria artística, desde Los viajes de Juan Sin Tierra hasta su reciente obra El año en que fuimos Reyes. Además, los asistentes recibirán un cuadernillo con una cuidada selección de textos. Javier de Isusi, nació en Bilbao en 1972, Premio Nacional de Cómic y Premio Euskadi de Ilustración, es conocido por combinar realidad y ficción con una profunda mirada social en títulos como He visto ballenas, Transparentes o Asylum. Su visita promete ser una cita imprescindible para los amantes del cómic y la narrativa gráfica.
El patrimonio inmaterial y los conjuntos históricos, a debate en el Palacio de los Golfines
El próximo miércoles 19 de noviembre, de 19.30 a 21.00 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo acogerá la Mesa Redonda 'El patrimonio inmaterial y los conjuntos históricos', dentro del ciclo de jornadas organizadas por la Fundación Tatiana y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.
Coordinadas por el académico Jesús García Calderón, estas sesiones buscan reflexionar sobre el futuro de las grandes ciudades históricas, subrayando la importancia del conocimiento y respeto hacia sus bienes culturales como garantía de su preservación.
En esta tercera mesa intervendrán la académica María Jesús Viguera Molins, que abordará la dimensión histórica de Cáceres, Juan Rodríguez Pastor, quien tratará el valor del patrimonio inmaterial extremeño a través de los cuentos populares, y Pilar Barraca de Ramos, que propondrá un debate sobre la definición del patrimonio inmaterial. El encuentro concluirá con las palabras de María del Mar Lozano Bartolozzi, directora de la RAEX, y Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón, en representación de la Fundación Tatiana.
