La bajada del precio del butano alivia a los hogares mientras los pensionistas de Cáceres reclaman más apoyo

La bajada del 4% en el precio máximo de la bombona de butano, que desde este martes pasa a costar 15,46 euros, ha sido recibida con alivio por muchos hogares cacereños. La reducción, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone el tercer descenso consecutivo y se explica por la caída de los fletes (-14,9%) y la leve apreciación del euro frente al dólar, pese al aumento del coste de las materias primas (+6,4%).

En Cáceres, donde el butano sigue siendo la principal fuente de energía doméstica para muchos vecinos, especialmente en viviendas antiguas o zonas sin gas natural, la noticia se ha acogido con satisfacción, aunque no todos esconden matices.

“Lo uso para todo: cocinar, ducharme… y además es más barato. Esta bajada viene muy bien”, explica Orencio Carrascal, conocido vecno de la ciudad. Para él, que vive solo y se organiza con una pensión limitada, cada euro de ahorro cuenta. “Con las pensiones bajas que tenemos, cualquier reducción ayuda, aunque luego lo suben todo por otro lado”.

Otras usuarias comparten una visión parecida: “La rebaja está bien, pero al final lo que baja el butano lo suben otras energías, y la luz está imposible”. Asegura que muchas familias sienten que avanzan “dos pasos adelante y uno atrás” cada vez que ajustan su gasto en suministros básicos.

La bombona de butano mantiene su atractivo: barata, versátil y esencial en cientos de hogares de Cáceres La bombona de butano, un símbolo energético de varias generaciones, sigue siendo hoy una alternativa fiable, económica y versátil para miles de familias en Cáceres y en el resto del país. Lejos de quedar relegada por el gas natural o la electricidad, este sistema continúa siendo clave en viviendas antiguas, segundas residencias y en zonas rurales donde la red de gas ciudad no llega. Entre sus principales virtudes destaca su precio competitivo. Con un coste máximo actualmente fijado en 15,46 euros, la bombona continúa siendo una de las fuentes energéticas más asequibles del mercado. Para muchos usuarios, este ahorro es determinante para equilibrar la economía familiar, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento de la luz y otros suministros. Pero no solo es cuestión de precio. Su versatilidad permite utilizarla para cocinar, calentar agua o alimentar estufas portátiles, lo que la convierte en una solución eficiente y adaptable a distintos tipos de vivienda. Además, su funcionamiento no depende de redes eléctricas o cortes de suministro, un punto especialmente valorado en urbanizaciones o zonas con menor infraestructura. Los distribuidores destacan también su fiabilidad y seguridad, fruto de décadas de regulación y mejoras técnicas. Las revisiones obligatorias, las válvulas modernas y el control del precio por parte del Estado contribuyen a que la bombona siga siendo percibida como una opción estable y protegida frente a las fluctuaciones del mercado energético. Usuarios habituales, como muchos pensionistas y familias de barrios tradicionales de Cáceres, aseguran que el butano sigue siendo “lo más práctico” para el día a día. Para algunos, incluso forma parte de una rutina de toda la vida: “Con una bombona me apaño para todo y sé lo que gasto”, explican. Mientras tanto, la combinación de bajo coste, autonomía y utilidad consolida la bombona de butano como una herramienta clave que, pese a los cambios tecnológicos, continúa ocupando un lugar destacado en la energía doméstica española.

El coste del gas envasado no es un precio libre: el Gobierno lo revisa cada dos meses, el tercer martes, según una fórmula que combina el valor internacional del butano y propano, los costes de transporte y el tipo de cambio euro-dólar. Además, la variación máxima permitida —al alza o a la baja— está limitada al 5%, por lo que cualquier exceso se traslada a futuras revisiones.

Este sistema busca evitar oscilaciones bruscas para los consumidores, especialmente en zonas rurales o barrios donde el GLP envasado sigue siendo la principal fuente energética.

La vida detrás de una bombona: quién es Orencio Carrascal

La voz de Orencio no es la de un usuario cualquiera. Nacido en Ávila, llegó a Cáceres hace mas de 50 años, tras aprobar oposiciones para el Servicio de Vigilancia Fiscal, antecedente del actual Servicio de Vigilancia Aduanera. Su llegada a la ciudad, que iba a ser “provisional”, se convirtió en el inicio de una vida entera.

Trabajó en la antigua delegación de Hacienda persiguiendo contrabando de café y tabaco en los años más duros de la posdictadura, recorriendo municipios fronterizos como Valencia de Alcántara, Valverde del Fresno o Zarza la Mayor. “El contrabando era pura supervivencia”, recuerda. “Lo que se veía por los caminos no se olvida”.

Imagen de Orencio Carrascal. / El Periódico Extremadura

Pero si algo le hizo popular en Cáceres fue su pasión por el deporte. Pionero del tenis en la ciudad, fue uno de los impulsores del Club de Tenis Cabezarrubia en los años 70, donde llegó a ser monitor y vocal de montañismo. Ha escalado en los Pirineos, en los Alpes, en los Andes y hasta en el Himalaya. “He tenido una vida dura, pero buena”, resume.

Butano más barato, pero facturas al límite

La bajada de la bombona supone un respiro temporal, pero muchos usuarios advierten de que el coste energético total sigue siendo alto. La luz continúa en precios elevados y el gas ciudad no deja de encarecerse para los hogares conectados.

Mientras tanto, en viviendas como la de Orencio, cada revisión del BOE se espera con interés: “Yo con una bombona me apaño, pero ojalá todas las facturas bajaran igual”, dice otro jubilado de Cáceres mientras aguarda la cola de Nevasa en Gil Cordero.