De las 'baldosas bomba' de Cánovas a las cucarachas: las inquietudes de los escolares de Cáceres, a pleno

Los escolares de la ciudad de Cáceres han llevado a pleno este martes sus inquietudes ante el alcalde, Rafa Mateos, y la concejala de Infancia, Encarna Solís. Entre las cuestiones más destacadas que se han abordado son la lucha contra las plagas de cucarachas, las 'baldosas bomba' del Paseo de Cánovas o los aspectos relativos a señalización de la accesibilidad.

Han expresado sus necesidades en distintos aspectos de la ciudad, en sus barrios y en centros educativos, y también para el ocio. Y tanto el regidor como la edil han tomado nota de las peticiones para evaluar si se pueden llevar a cabo, además de responderles a algunas preguntas.

Peticiones

Por ejemplo, Martín, del Alba Plata, le ha solicitado información sobre el plan de limpieza y alcantarillado, la finalización de algunas obras, una mayor accesibilidad cognitiva, la concienciación sobre el grafiti o cómo actuar contra las cucarachas. Andrés, del Ribera del Marco, centró sus peticiones en deportes y salud. Eso sí, hizo hincapié en las 'baldosas bomba' de Cánovas, "esas que pisas y no sabes qué puede salir de ellas". Lola, del Francisco Pizarro, pidió sobre todo que los coches no aparquen en la entrada del colegio y sombra en los columpios.

Uno de los momentos más emotivos fue la presencia de Alejandro, un alumno del Colegio Proa con discapacidad que necesita un comunicador para hablar. Solicitó que todos los espacios sean accesibles. Otras de las cuestiones que pidieron fue la mala iluminación de la avenida de la Hispanidad y Juan XXIII, o la creación de centros de ocio para adolescentes.

Alumnado

Los alumnos que han intervenido pertenecen al sexto curso de primaria de los colegios Gabriel y Galán, Licenciados Reunidos, Francisco de Aldana, Sagrado Corazón de Jesús, Francisco Pizarro, Alba Plata, Ribera del Marco, Donoso Cortés, PROA, Santa Cecilia, San José, Giner de los Ríos, Nuestra Señora de la Montaña, Paideuterion, Nazaret, María Auxiliadora, Isabel de Moctezuma, Prácticas, Diocesano y San Antonio de Padua.

El pleno se celebra con motivo de la celebración el día 20 de noviembre del Día Universal de la Infancia y la conmemoración de los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia y la aprobación de su convención. En ellas se establecen una serie de derechos para los niños, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación, y a que se escuchen sus opiniones.