Los cacereños hablan a las puertas de los hospitales: "No hay quejas para los profesionales, la atención es buena"

En un mundo en el que los centros sanitarios son objeto de críticas, los hospitales cacereños emergen como ejemplos de buena atención a los pacientes y, aunque siempre hay aspectos que se pueden mejorar, provocan satisfacción general entre los ciudadanos. Históricamente, han existido dos edificios para la atención sanitaria en la ciudad, hasta que llegó el Hospital Universitario: el Virgen de la Montaña y el San Pedro de Alcántara.

El primero de ellos está ante su etapa final, pues le queda poco para dejar de ser un hospital. Actualmente, acoge a los pacientes del centro de salud de Puerta de Argel, cercano a la Plaza de Toros, y los de la zona centro, originalmente en Hernán Cortés. El Hospital Provincial, que es como también se le conoce, sufrirá una reforma en 2027 con la que el edificio acogerá la Escuela Oficial de Música y de Artes Escénicas, la de danza, y un auditorio. Hasta entonces, algunos vecinos cuentan que, «aunque a grandes rasgos está todo bien, las instalaciones son mejorables». «No deja de ser un edificio antiguo, que además ya le queda poco, pero actualmente sería mejorable. Eso es todo lo que puedo reprochar», comenta un vecino.

Imagen de la puerta del Virgen de la Montaña. / Pablo Parra

No obstante, en la gran mayoría no existen quejas para el edificio ni, ni mucho menos, para los profesionales, cuyo trabajo y atención tildan de «muy buenos». Nadie objeta ninguna pega más allá de la de las instalaciones, y es que la rapidez para ser atendido también la alaban. «Como en todos los centros, depende también de a qué vengas. Quizás no es perfecto pero para lo que he venido no tengo ninguna queja».

La atención, un sobresaliente

El San Pedro de Alcántara es más grande y acoge a más gente, por lo que la disparidad de opiniones puede ser evidente. No obstante, aunque la perfección no existe, los pacientes salen satisfechos también del hospital de más de medio siglo de antigüedad. La atención, de nuevo, el sobresaliente. «Aquí es muy buena. He estado también en el de Badajoz, que también está bien, pero aquí está muy bien».

Sin embargo, alguna queja más sí aflora aquí. «La atención es buena, la necesaria para el paciente. Con la atención estoy satisfecho, con la espera no». Como ocurría en el Provincial, es algo que depende de a lo que vayas, algo de lo que son conscientes los pacientes. «Yo vengo a oncología y va todo correcto y rápido, en torno a la hora en total, 10 minutos arriba o 10 minutos abajo», comenta uno. Sin embargo, otros reclaman que «la espera es demasiado larga, muy muy larga». «Hemos estado con un retraso de 2 horas con la cita».

Foto de un paciente en la puerta del hospital. / Pablo Parra

Con el tema de las instalaciones y, sobre todo, la accesibilidad, existe también una disparidad de vivencias. Aunque para algunos «no ha habido ningún problema», otros se han dado cuenta de algunos fallos y, puestos a reclamar, lo comentan. «Mejoraría los ascensores. Algunos no llegan a la cuarta planta, se quedan en la tercera. Otros paras arriba y no puedes entrar, hay sitios donde no puedes acceder en ascensor», un problema que para personas con movilidad reducida puede ser un inconveniente importante. Pero aun así, si hay que generalizar, «dentro de lo que cabe está todo correcto, está bien».

El Hospital Universitario también ha sido evaluado por los cacereños, y aunque se quejaron del difícil acceso que tiene al estar a las afueras de la ciudad, sí alabaron todos los servicios que ofrece, así como la atención sanitaria y las instalaciones, que próximamente serán ampliadas.