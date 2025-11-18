Cáceres: alcohol precoz en menores y quejas por los botellones

Los últimos episodios de botellón en el Paseo Alto, denunciados por los vecinos, han vuelto a encender las alarmas sobre un problema que va más allá del ruido nocturno: el consumo de alcohol entre menores y sus efectos a medio y largo plazo. Aunque cada municipio vive su propia casuística, existe un diagnóstico común: los jóvenes beben pronto, beben más los fines de semana y lo hacen cada vez en espacios más difíciles de controlar.

Las autoridades locales reiteran que el botellón está prohibido en toda la comunidad y que las sanciones pueden alcanzar los 600 euros, pero advierten de que la normativa por sí sola no basta. La mezcla de menores, altas concentraciones y falta de vigilancia en ciertas zonas urbanas genera episodios de suciedad, conflictos y vandalismo, y sobre todo, un escenario de riesgo para la salud pública.

Galería | Consecuencias de los botellones en el Paseo Alto de Cáceres /

Las experiencias de otras ciudades permiten ver hacia dónde se están moviendo las soluciones: Refuerzo policial nocturno en plazas, parques y miradores donde se concentran menores, Equipos de mediadores juveniles, que actúan antes de que se formen grandes grupos y derivan a los jóvenes a espacios seguros, Ocio nocturno alternativo, desde pabellones deportivos abiertos hasta conciertos y actividades culturales sin alcohol, Planes integrales municipales que incluyen charlas, campañas y acompañamiento familiar y Limitación de venta y publicidad, especialmente cerca de centros educativos.

Los especialistas coinciden en que los modelos más eficaces combinan control, prevención y alternativas atractivas.

La lucha contra el consumo precoz no es solo institucional: exige participación social. En este sentido, así sería el protocolo ideal: Familias formadas y presentes: los estudios revelan que cuando en casa se fuma o se bebe con normalidad, los menores empiezan antes y consumen más, Centros escolares activos: Extremadura solo tuvo 117 colegios e institutos implicados en planes de prevención en 2020, menos del 25% del total, Asociaciones vecinales que alertan tempranamente de zonas de riesgo, Jóvenes corresponsables, protagonistas de actividades alternativas de ocio y Sanitarios, policías y educadores integrados en programas conjuntos.

La comunidad, sostienen los expertos, tiene capacidad para modificar el entorno, y es el entorno el que condiciona gran parte del comportamiento adolescente.

¿Existen estadísticas sobre alcohol entre menores en Extremadura y qué efectos tiene?

Sí, y los datos no son tranquilizadores. El estudio más reciente en profundidad, elaborado por el profesor Sergio Pérez Martín en la comarca del Ambroz, muestra que: Más del 40% de los jóvenes encuestados consume alcohol. La edad de inicio ronda los 13 años, antes en chicas que en chicos. El botellón figura entre los espacios habituales de consumo. El 44% consigue el alcohol por sí mismos u otros menores. Casi la mitad de los alumnos que fuman lo hace porque en casa se fuma.

Gráfico sobre la relación entre alcohol y calificaciones académicas. / El Periódico Extremadura

Y las consecuencias se notan en las aulas: Solo el 29% de los estudiantes consumidores obtiene sobresaliente. Entre quienes no beben, el porcentaje asciende al 71%. El tabaco se relaciona directamente con mayor absentismo escolar.

El trabajo confirma, además, el llamado Modelo Evolutivo o de la Escalada: primero llega el alcohol, luego el tabaco, después el cannabis y, en algunos casos, otras drogas.

El estudio subraya un aspecto clave: si un menor ve alcohol o tabaco en casa, es más probable que los pruebe antes. En entornos rurales, donde los controles son más laxos y el ocio se concentra en fines de semana, este efecto se intensifica. El propio autor advierte de que los jóvenes tienden a imitar a adolescentes mayores, normalizando celebraciones donde beber es lo habitual.

Agencia ATLAS / EP

La comarca del Ambroz —y, por extensión, muchas zonas de la Extremadura interior— comparte rasgos: más libertad, más accesibilidad y menos alternativas.

Aunque el foco mediático cambia según el lugar, el patrón se repite: consumo temprano, botellones difíciles de vigilar y un impacto directo en el futuro educativo y sanitario de los menores. Por eso, Extremadura se enfrenta así a un desafío doble: mantener el orden público en espacios donde se reúnen jóvenes y, al mismo tiempo, abrir una estrategia estructural de prevención que vaya desde el hogar hasta el instituto.

Porque los episodios de botellón pasan cada fin de semana. Pero sus efectos —en notas, salud y hábitos de vida— perduran mucho más allá de una noche en la calle.