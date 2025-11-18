Choque político a cuenta de la reapertura de Cirugía Vascular en Cáceres: el PP aplaude el anuncio y el PSOE lo tacha de “maniobra electoral”

Choque político pre electoral entre el PP y el PSOE a cuenta del anuncio del SES de reabrir el servicio (el próximo 20 de noviembre) de Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Cáceres.

'Maniobra'

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha calificado de “maniobra electoralista” el anuncio del Servicio Extremeño de Salud (SES) de la reapertura del Servicio de Cirugía Vascular en Cáceres. “Nos alegra que se reactive, pero tememos que este anuncio no responda realmente a una reapertura, sino a un movimiento electoralista, justo un mes antes de las elecciones; tras dos años de promesas incumplidas”.

Según ha explicado, y basado en lo comunicado por el SES, se trata de “una consulta semanal atendida por un facultativo desplazado desde Madrid”, lo que plantea “dudas sobre su viabilidad”. Así lo ha manifestado la portavoz en un rueda de prensa ofrecida este martes en el consistorio cacereño.

Además, por otro lado y relacionado con el citado servicio, ha advertido de que las urgencias de los quirófanos abiertos por las tardes en el Hospital San Pedro de Alcántara “se están pagando a 2.000 euros por sesión”, un coste que considera “insostenible” para el SES.

“Con una única consulta semanal, sin quirófano y sin atención de urgencia no puede hablarse de un servicio estable. Ya se cerró porque no era sostenible por la falta de profesionales”, ha señalado la portavoz aludiendo a su clausura en la anterior legislatura de Guillermo Fernández Vara. “Anntes de su cierre se mantuvo en condiciones similares o incluso mejores, ya que no estábamos ante facultativos itinerantes”.

En este contexto, la portavoz ha insistido en que el GMS espera que “no sea una tomadura de pelo a los cacereños y cacereñas” y que la Junta y el SES garanticen que esta reapertura “es real y permanente; no un simple anuncio electoral”, ha concluido.

Respuesta del PP provincial

Los populares provinciales señalan que la planificación del SES contempla la “incorporación progresiva” de más facultativos, lo que permitirá ampliar la cartera de servicios e incluir, “a corto plazo”, la cirugía venosa mínimamente invasiva.

Con el objetivo de reforzar la atención y la calidad asistencial, la consulta contará ahora con personal de Enfermería y Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), y se ha adquirido un ecógrafo y un eco-Doppler junto al resto de material necesario para su funcionamiento, con una inversión total en equipamiento de 74.692 euros.

Desde el PP de la provincia de Cáceres se han congratulado de esta reapertura, y han aseverado que “con este paso el SES busca superar el estigma que durante años ha acompañado a esta especialidad y que la provincia de Cáceres se consolide como un lugar de interés para la incorporación de nuevos profesionales”.

Los populares señalan que el Gobierno regional de María Guardiola “reabre otro servicio más que los ejecutivos socialistas metieron en un cajón”, y se han referido a la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y el Soporte Vital Básico (SVB) en Cabezuela del Valle.

“Extremadura invierte más en Sanidad que antes, hay más profesionales y mejores servicios y este último anuncio lo demuestra”, en referencia a la consulta de Cirugía Vascular. “Gestión y soluciones, no como el anterior Gobierno del PSOE, que cerró el servicio y no supieron encontrar ninguna solución”.

Con hechos como este, según el PP cacereño, “se demuestra que el proyecto de Guardiola es de avance social”. Un gobierno “de avance frente al bloqueo de los partidos de la oposición”.